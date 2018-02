El día que entró en vigor el bloqueo de EEUU contra Cuba (+Audio)

El entonces Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declaró el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 AM del 7 de febrero de 1962. La orden presidencial la había firmado el día 3 de febrero.





Desde entonces, el bloqueo estadounidense ha sido y es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Se trata de más de cincuenta años de carencia de alimentos y medicinas, la imposibilidad de conseguir repuestos para las maquinarias que se deterioran o el transporte público, la falta de materiales escolares, o incluso las restricciones impuestas a quienes desean hacer donaciones solidarias al pueblo cubano.



Ante tanta crueldad, los cubanos hemos sido creativos y hemos resistido firmemente los embates del peor de los cercos económicos, que ha pretendido asfixiar a la nación.





La preocupación por la salud, la formación educativa, la puesta en marcha de decenas de proyectos culturales, deportivos y científicos; y sobre todo, la contribución solidaria de médicos y educadores a los rincones más lejanos de todo el mundo, han ratificado la esencia humanista de la Revolución cubana en las más difíciles circunstancias.





Tras la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética, Cuba tuvo que enfrentar la más severa de las situaciones económicas de su historia. Con el fin de liquidar a la Revolución, Estados Unidos recrudeció aún más su criminal bloqueo. Cuba quedó prácticamente sola, fueron años muy duros, de enormes carencias, pero el país supo sortear los más complejos escollos.



Contrario a las apuestas de los enemigos de la Revolución, la Isla no sólo resistió de pie, sino que venció las adversidades y creció con talento y creatividad, sin perder la esperanza ni la solidaridad. Y sobre todo, porque tuvo un gran conductor de la nave en medio de las mayores tempestades, un líder como Fidel Castro, leal a su pueblo.





Aunque el bloqueo total contra Cuba entró oficialmente en vigor el 7 de febrero de 1962; ya desde 1959 Washington venía aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas: la supresión de la cuota azucarera, principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la Isla; y el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética.



Paralizar al país, ese era el propósito que no lograron. Y ya han pasado más de cinco décadas.



Soy parte de una generación que ha vivido todos sus años bajo las secuelas negativas del bloqueo. Siete de cada diez cubanos hemos visto marcado cada día de nuestra existencia por los enormes daños de esa cruel política estadounidense. Pero también es cierto que mientras exista el bloqueo, Cuba seguirá denunciándolo, enfrentándolo y venciéndolo.





Cinco claves para comprender por qué el bloqueo no es embargo:



¿En qué consiste el Bloqueo estadounidense impuesto a Cuba?



Conjunto de medidas de coacción y agresión económica, que entrañan una conducta genocida. Pretende el “aislamiento”, la “asfixia” y la “inmovilidad” de Cuba.



¿Cuándo se implanta el bloqueo a Cuba?



Siendo infructuoso el bloqueo parcial para doblegar al pueblo de Cuba, el entonces Presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 AM del 7 de febrero de 1962. La orden presidencial la había firmado el día 3 de febrero.



¿Por qué es Bloqueo y no Embargo?



Las acciones ejercidas contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos no se enmarcan en la definición de “embargo”: Cuba no ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual resulta contrario a la Ley internacional la pretensión de aplicarle medidas de legítima defensa.



Estados Unidos emplea la figura del “embargo” para no reconocer que aplica a Cuba medidas de tiempo de guerra. Por otra parte, el “aislamiento, la asfixia y la inmovilidad” a la que someten a Cuba sí tipifican un “bloqueo”, lo que significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior.



¿Cuál es el objetivo que se persigue con la implantación del bloqueo?





Someter intencionalmente al pueblo cubano a condiciones de existencia que le pueden acarrear daños físicos, totales o parciales; para debilitar su decisión de luchar y vencer y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente.



¿Por qué es ilegal el bloqueo impuesto a Cuba?





• El bloqueo impide que Cuba, por diferentes vías, desarrolle vínculos económicos, comerciales y financieros con terceros, con el fin de rendir al país por la fuerza o por el hambre.



• El marco legislativo estadounidense que sustenta jurídicamente el bloqueo contra Cuba insiste en denominar como “embargo” a esta sanción unilateral, aplicando a Cuba en tiempo de paz, medidas de tiempo de guerra.



• No ha existido norma del ordenamiento internacional que refrende el bloqueo en tiempo de paz.



• Cuba no representa ni ha representado una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y tampoco existen argumentos que sustenten la prolongación de una situación de emergencia nacional.



• El bloqueo contra Cuba viola los derechos humanos del pueblo de Cuba.



• El bloqueo contraviene los principios y derechos fundamentales del Derecho internacional: Principio de igualdad soberana, Principio de no intervención, Principio de la Independencia y Derecho a la nacionalización.



