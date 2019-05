El eterno aventurero Errol Flynn

Jude Law lo interpretó en la cinta “El aviador”, de Martin Scorsese. Tenía que ser un galán quien lo encarnara, pues Errol Flynn, nacido en Australia, era extraordinariamente bien parecido.



Todavía no le perdono a la gran Bette Davis la bofetada que le propinó envestida como la reina Isabel de Inglaterra. Fue un golpe tan real que los múltiples anillos con que ella apoyaba la caracterización le rompieron su hermosa sonrisa. Ella lo acusaba de mediocre, pero después de la muerte del entonces considerado solo aventurero, admitió que era buen actor.



Sé que le dolía mucho el calificativo de aventurero, pues hacia la mitad de su carrera trató de ser no solo eso, y condiciones tenía para hacerlo. No lo digo yo, ya escribí que nada menos que Bette Davis lo declaró.



Aviso a los admiradores de Errol Flynn, y sobre todo a los jóvenes que no han conocido de sus andanzas por el cine norteamericano de los años 50 y 60 del pasado siglo, que el 16 de mayo habrá 2 funciones donde se proyectará el documental “Las aventuras de Errol Flynn”, a las 2 y 30 y a las 5 de la tarde, en la Sala Charlot de La Cinemateca de Cuba.





Dirigido por David Heeley en el año 2005, constituye un estreno en Cinemateca, haciendo “un recorrido por la filmografía de este apuesto galán de las pantallas, popular astro del cine durante varias décadas”. Así veremos cómo se integró a los sets de “Robin Hood” (todavía no superado), y “El Capitán Blood”, por solo citar dos ejemplos.



La cita está hecha, los comentarios correrán a cargo del especialista y programador Tony Mazón.

