El eterno recuerdo para Rocío (+Audio)







Mis recuerdos más viejos de actividad radial se remontan a cuando le entregaba al director de “Nocturno”, vecino mío pero aun no puedo recordar como lo conocí. En el lobby de Radio Progreso a él entregaba personalmente producciones musicales hechas en libretas escolares. Esto si lo tengo claro.



Alguna virtud tenían porque después podía comprobar que las sacaba al aire íntegras, incluso en el mismo orden dispuesto. Más adelante me di cuenta que simplemente le hacía el trabajo, pero en ese entonces mis conocimientos del medio eran elementales. Mucho después fuimos compañeros aquí en Rebelde, compartimos el recuerdo, y pude valorar que por lo menos mi criterio y el gusto en aquel entonces no eran para despreciar.



De aquellos días recuerdo vívidamente un tema de Rocío Dúrcal. Estaba de moda y era uno de mis favoritos y también de la que más adelante fue la madre de mi hija.







María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Rocío Dúrcal nació en Madrid el 4 de octubre de 1944 y por entusiasmo del abuelo paterno entró al mundo artístico a los quince años, convirtiéndose rápidamente en una niña prodigio. Un talentoso productor la preparó a conciencia, buscándole los mejores pasos, incluso que aprovechara la buena amistad que tenía con su vecino del barrio Raphael.



La carrera fue espectacular y en aquella segunda mitad de los años sesenta del pasado siglo aquel tema suyo era presencia constante en nuestras emisoras.



Sugerimos en video el tema “Qué sabe nadie” en interpretación de Rocío Dúrcal y Raphael.







Después de más de 45 años, de su carrera y de mi recuerdo, ella valora la acogida de su público. Lamentablemente no lo tuvo. El 25 de marzo del 2006, ayer hizo 12 años, Rocío Dúrcal nos dijo adiós y el recuerdo irá siempre con ella.



