El Fiestón Cienfuegos 2020 va, pero de forma virtual

El Fiestn Cienfuegos 2020 va, pero de forma virtual

2020-05-22 12:45:03 / web@radiorebelde.icrt.cu





Habitual ya en Cienfuegos al irrumpir cada verano, el Fiestón 2020 también va a celebrarse este año, aunque en modo virtual, debido a las condicionantes marcadas por la pandemia y el obligado receso de los eventos culturales a lo largo del planeta. Por tanto, se ha creado el Evento #Fiestón2020 en el perfil Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar de Facebook, el cual durante todo el mes de junio estará difundiendo las memorias en fotos y videos de presentaciones en cada edición de los Festivales anteriores; y del 2 al 5 del julio, fecha marcada este año para desarrollar el 7mo. Festival, se publicará y trasmitirá el «Cómo fue»: o sea, parte de los conciertos clausuras de las anteriores ediciones, por lo que se ha invitado a todos los cibernautas que quieran publicar sus experiencias lo hagan desde dicho acceso. Más de 200 mil espectadores han asistido a los centenares de conciertos efectuados en disímiles escenarios de la ciudad través de los últimos seis años gracias a un certamen que se erige como verdadera fiesta popular de la música.



Convocan al Concurso Nacional de Poesía en Homenaje a Manuel Navarro Luna



El Centro de Promoción para la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna y la Dirección Municipal de Cultura y Arte de Manzanillo, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro, convocan al Concurso Nacional de Poesía en Homenaje a Manuel Navarro Luna, en el aniversario 54 de su desaparición física. Podrán participar todos los escritores residentes en el país, mayores de 21 años de edad, sean o no miembros de la UNEAC o la AHS, con tema libre. Los poemarios tendrán una extensión mínima de 60 cuartillas y no excederán de 70; cada escritor sólo podrá concursar con una obra, inédita, que no esté bajo ningún compromiso editorial ni concursando en otro certamen. El plazo de admisión se extiende hasta el 15 de julio de 2020 teniendo en cuenta la situación epidemiológica del país. El jurado estará integrado por escritores de una trayectoria reconocida en el panorama literario, el cual otorgará un Premio Único e indivisible.



Premio mundial para el changüí



El documental cubano Nuestro Changüí, de la productora audiovisual LCA, obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Música Independiente de Nueva York, en los Estados Unidos. David Hernández, Director General de LCA, declaró que este es un premio que se entrega cada año en Nueva York con participantes del mundo entero, y en el cual merecieron el reconocimiento a la mejor dirección en material largo de documental musical. Este ofrecimiento estético fue una idea inicial de Pancho Amat, para hacerle una filmación al Changüí de Guantánamo con la producción de EGREM; y el guion lo hicieron Yanerí Estonel junto a José Cuenca, dos estudiosos de toda la historia del changüí guantanamero.



Músicos cubanos en nueva versión de Eleanor Rigby



Músicos cubanos y del mundo se unieron para interpretar una nueva versión de la canción Eleanor Rigby, de Los Beatles. En tiempos de coronavirus la nueva propuesta convierte la letra en un mensaje de cooperación y convivencia pacífica. De Cuba participaron los músicos Carlos Alfonso y Ele Valdés –líderes de la agrupación Síntesis-, su hija Eme Alfonso, el pianista Pepe Gavilondo -tecladista de Síntesis y líder del proyecto Ensemble Interactivo de La Habana- y el trovador Ariel Díaz. El tema contó también con los artistas Bruna Brenner (Brasil), Zsolt Bartek (Hungría), Kyla- Rose Smith, Becky Hill y Héctor Herrera (Estados Unidos). Producido por Pepe Gavilondo, tecladista de Síntesis, la pieza conserva su espíritu natural y dialoga con la contemporaneidad.



Convoca FIC Gibara a concurso



El Festival Internacional de Cine de Gibara (FIC Gibara) convoca al concurso "inAcción!" Microcine en aislamiento, para obras audiovisuales que narren relatos ocurridos o imaginados durante las diversas fases de la pandemia de la COVID-19. Las historias y los cambios de paradigmas suscitados en estos meses no son únicamente reflejo del presente, sino que serán pautas importantes para comprender y afrontar el futuro, destaca la convocatoria, abierta a todos aquellos con una historia por contar, desde cualquier país, sin límites de edad. Podrán ser videos inéditos o compartidos previamente en redes sociales u otros medios de comunicación, siempre que no hayan sido premiados con anterioridad en ningún otro certamen. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de julio de 2020.



Julia Roberts y otras estrellas abren sus redes sociales a expertos en salud



Los actores Julia Roberts, Hugh Jackman y Millie Bobby Brown se encuentran entre las celebridades que abrirán sus redes sociales a expertos de salud para compartir datos y promover un enfoque basado en la ciencia para combatir la pandemia de la COVID-19. Roberts, quien ganó un Oscar en 2001 por “Erin Brockovich”, inauguró el proyecto entrevistando al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, quien expresó que el principal problema a resolver son “las extraordinarias disparidades sanitarias” entre los países. Muchas de las celebridades participantes tienen una gran presencia en las redes sociales. Roberts, Jackson y Brown tienen un total combinado de unos 71 millones de seguidores, solo en Instagram. Otras celebridades que participan en la campaña incluyen a Penélope Cruz, David Oyelowo, Sarah Jessica Parker, Rainn Wilson y Shailene Woodley.



CLACSO y la Casa: una biblioteca en acceso abierto



La Casa de las Américas debe buena parte de sus logros al trabajo conjunto con instituciones varias del Continente y del Caribe. Una de ellas, y con la cual ha mantenido una colaboración sostenida y de impacto en la región en los últimos años, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la cual presenta en su sitio web una biblioteca Casa con acceso abierto, de reciente creación. Gracias al empeño de Clacso, y para celebrar los 60 años de fundación de la editorial y de la revista de la Casa de las Américas, esta biblioteca abre sus puertas virtualmente, y se espera ampliar los vínculos entre la Casa, CLACSO y los lectores de nuestra América. Usted puede acceder a ella mediante el sitio web de CLACSO.



“El nombre de la rosa", con dibujos de su autor



Cuarenta años después de su primera edición, en 1980, "El nombre de la rosa" de Umberto Eco será publicado por la editorial italiana La nave di Teseo en una preciosa edición que incluye por primera vez los dibujos y apuntes preparatorios del escritor mientras trabajaba en su primera novela, que sería un best-seller mundial. Ganadora del Premio Strega en 1981, traducida en 60 países, la novela vendió más de 50 millones de ejemplares y se convirtió en una película de Jean-Jacques Annaud con Sean Connery, además de inspirar series de televisión. En el apéndice inédito se descubren objetos, ambiente, trajes y personajes, que "dan cuenta del pensamiento y el estudio que hay tras la construcción de una gran novela. 'El nombre de la rosa' sigue siendo un libro leído, amado y revolucionario, que cambió la idea de la novela.



(Haciendo Radio)