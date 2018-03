El fracaso de otra provocación anticubana (+Audio)

Un grupo de ex presidentes derechistas de naciones de Iberoamérica se han unido para socavar cuanto proyecto progresista surja en la región. Dos de ellos, los ex mandatarios de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, pretendieron ingresar este miércoles a Cuba, a pesar de que sabían que no serían bienvenidos.



A La Habana llegaron con el propósito de recoger un supuesto premio patrocinado por grupos contrarrevolucionarios. Pero el objetivo de los enviados especiales de Washington para ejecutar el show fracasó, ante la imposibilidad de entrar al territorio nacional.



Haciendo valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación, las autoridades cubanas frustraron esta nueva maniobra, que pretendía sumarse a los intentos por generar inestabilidad, dañar la imagen internacional del país, deteriorar la marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con los estados latinoamericanos y caribeños, y desacreditar el sistema político y electoral cubano de cara a las elecciones que se realizarán el próximo domingo 11 de marzo.



Para estos personajes, el único camino para provocar un mínimo de atención era el de armar un show que fue estrepitosamente desmontado. Tras su llegada al aeropuerto internacional de la capital cubana, los ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga fueron reembarcados, bajo el derecho que le asiste a Cuba de defender su soberanía y de rechazar injerencias externas.



La provocación anticubana orquestada desde Estados Unidos estuvo financiada por la llamada “Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia”, un grupo liderado por miembros de la contrarrevolución cubana, que alterna entre Miami y algunas capitales europeas, en busca de fondos e instrucciones para los planes subversivos.



La Red y sus patrocinadores extranjeros otorgan un premio internacional por el supuesto “trabajo a favor de la libertad”. Sin embargo, los seleccionados no son luchadores sociales ni defensores de los derechos de los pueblos, sino un grupo de ex presidentes derechistas sumisos a los planes injerencistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra países progresistas de América Latina.





El actual Secretario General de la OEA debería ser tratado por su obsesión con derrocar al Gobierno legítimo de Venezuela. Foto: Caricatura tomada de la prensa



Y es que bajo el mandato de Luis Almagro se han intensificado las arremetidas imperialistas y oligárquicas de la OEA contra la integración latinoamericana y caribeña, y contra la institucionalidad democrática.



Este mecanismo, con sede en Washington, se ha dedicado a imponer en la región supuestas lecciones de gobernabilidad, democracia y constitucionalidad, pese a que carece de autoridad moral alguna.

Condenamos el acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba. Los agentes golpistas de Trump nunca serán bien recibidos en países libres del imperialismo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 8 de marzo de 2018

Con Almagro al frente, la OEA continúa cumpliendo estrictamente su vergonzoso papel de ser un instrumento de dominación del gobierno norteamericano para desacreditar a partidos y gobiernos en América Latina, impedir sus triunfos en las urnas o derrocarlos del poder, cueste lo que cueste.



Almagro y la OEA pretenden esconder su verdadera fachada. La Organización de Estados Americanos es un mecanismo servil a Washington y un obstáculo al desarrollo y bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.



Pero en Cuba, la historia es bien diferente. Otra vez los títeres de Washington se equivocan. Ya es hora de que conozcan que en este país ético y revolucionario, los mercenarios jamás serán recibidos.



Cuba nunca aceptará injerencias externas, ni recetas de falsa democracia, ni intromisiones en nuestros asuntos internos. Hace décadas los cubanos elegimos nuestro sistema político, somos dueños del presente y de la construcción de nuestro futuro.

