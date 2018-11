El gigante sudamericano cabe en el corazón de la Doctora Tania



Fotos: cortesía de la entrevistada

De Brasil me llevo el recuerdo de muchos amigos, dice la doctora habanera Tania Llanes García y no puede evitar que a través de la línea telefónica, se infiera que las lágrimas aparecen en su rostro.



Radio Rebelde se comunicó telefónicamente con la Dr. Tania Llanes García que labora en el estado de Mato Grosso, municipio Nova Olimpia. Cuenta la médica que actualmente continúan prestando servicios a la población. Hoy, por ejemplo, ella atendió a 46 personas.



Sobre como la comunidad que atiende ha reaccionado, ante la decisión de Cuba, de salir del Programa Más Médicos, en el que intervienen desde el 2013, relata la doctora que esa población se caracteriza por ser muy sencilla, humilde.







“No tienen claro sobre las condiciones que exige Bolsonaro, ni por qué nos vamos nosotros. Les da hasta pena preguntar, solo nos interrogan si nos vamos o nos quedamos”.

Ella les ha explicado las razones por las que regresa a la Isla. “Cuba no puede aceptar las exigencias de Bolsonaro que incumplen lo convenido con la Organización Panamericana de la Salud y van en contra de nuestros principios”.



La galena con más de 30 años como especialista en Medicina General Integral asevera que los sectores más desfavorecidos del gigante sudamericano sentirán la partida de los cubanos: “porque nosotros hemos sido diferentes en el trato y eso ellos lo reconocen a diario”, y agregó: “El médico cubano es capaz de oír de las personas todos los problemas que tienen, sociales, de salud, de todo tipo y aunque no tenga relación directa con lo que está viendo desde el punto de vista médico, lo escucha.



Somos de los profesionales que hacemos un examen físico, le pasamos el brazo por encima, que los atendemos incluso fuera del horario establecido”.



Tania comenta que en ocasiones los pacientes no tienen dinero para hacer un tratamiento sin embargo los cubanos han buscado la manera para que lo cumplan: “y ni siquiera lo hacemos por un reconocimiento porque ellos no se enteran que fuimos nosotros quienes resolvimos su carencia”.



La Dr. Tania recuerda que al inicio de su misión adaptarse a las costumbres, al idioma no fue fácil y agradece a sus pacientes la forma en que la ayudaron.



Para la misión todos los colaboradores pasan un curso de adiestramiento. Al finalizar se someten a pruebas para avalar el conocimiento médico y el idioma pero confiesa la Dra. Tania que cuando llegas a la comunidad ocurre el encuentro verdadero con una realidad desconocida.



“Entre las primeras pacientes que atendí se encuentra una señora con una patología difícil de tratar y ella quería conversar y decirme muchas cosas. No entendía nada y ella con mucha paciencia me fue enseñando. En ese momento aprendí más con ella que los conocimientos que adquirí antes.



Esa señora, con trastornos psiquiátricos se fue haciendo mi amiga. A la medida que hoy lleva a consulta a los demás miembros de la familia.”



La Dra. Tania cree que los galenos cubanos cambiaron la forma de tratar a los niños.



“No es común que los médicos en Brasil jueguen y conversen con los niños y nosotros hemos cambiado eso. Hoy los niños que no querían saber nada de las vacunas, que lloraban solo por ver la bata blanca, llegan, me buscan, me besan, conversan”.







La Secretaría de Salud de la prefectura del municipio Nova Olimpia, cuenta la Dr. Tania, sentirá la ausencia de los cubanos que llegaron a esos lares para cambiar el estado de salud de la población. El impacto de la presencia de los profesionales sanitarios de la Isla, en Mato Grosso, a decir de la galena, se mide por la cantidad de controles preventivos realizados, como la prueba citológica, la vacunación está actualizada, se han realizado pesquisajes a enfermedades como la Hanseniasis (la lepra) logrando el diagnóstico en etapas iniciales, además de las charlas educativas sobre la enfermedad que es infectocontagiosa.



Antes de finalizar la conversación telefónica Radio Rebelde sorprendió a la Dra. Tania. En la línea apareció también la que en Cuba ha permitido que ella crezca como profesional y ser humano. Hicimos realidad la comunicación en el éter de la Dra. Tania desde Brasil y su mamá Bárbara, en La Habana.Dice Bárbara que quedar al cuidado de sus dos nietos, el mayor, estudiante de Ingeniería Automática y la hembra que recientemente cumplió los 15 años, lo ha hecho con placer porque sabe que su hija, la Dra. Tania, cumple un deber sagrado.



Para mayor coincidencia Tania confesó que el internacionalismo y la solidaridad son valores transmitidos de forma familiar, pues su mamá Bárbara García también cumplió misión como enfermera en Venezuela. “Y también fui alfabetizadora Conrado Benítez”, alega Bárbara quien desprende en su voz el orgullo por su retoño.



En Cuba la Dra. Tania ha desempeñado distintas funciones, que ella misma llama misiones nacionalistas, pero ha sido el programa Más Médicos de Brasil su primera experiencia como colaboradora internacional. Al regreso a la Patria se incorporará a la faena habitual como doctora del Policlínico Mártires del Corynthia del municipio Plaza de la Revolución.

