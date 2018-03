El “Gimnasta” Salas está a un 50 por ciento (+Audio)

El habanero Reineris Salas, vencedor de la medalla de oro en la categoría de los 97 kg, del clasificatorio de lucha, rumbo a Barranquilla, dijo a la prensa, que todavía no se encuentra en su mejor forma deportiva.



“Después que regresé de la Bundesliga alemana presenté problemas personales que me apartaron un poco de la preparación, estoy retornando, ahora me sentí mucho mejor que en el Granma–Cerro Pelado, pero no estoy ni a un 50 por ciento de mi nivel”, señaló.



Salas, conocido popularmente como el “Gimnasta”, por sus inicios en este deporte, derrotó en la final del clasificatorio al venezolano Luis Díaz, en un combate donde el cubano perdía 1-4, y tuvo que remontar para llevarse un cerrado triunfo por 5-4.



“Yo mismo me veo a veces que estoy luchando como si no tuviera experiencia, a veces siento un poco de indecisión a la hora de emplear los elementos técnicos, pero esto se va puliendo por el camino”, apuntó, el tres veces medallista del mundo.



De 31 años de edad, y con participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y Río 2016, el capitalino, alcanzó sus mejores resultados en las divisiones de 84 y 86 kg, entre ellos, la corona en Veracruz 2014, la cual intentará repetir en Barranquilla, pero en una categoría superior.



“En el 2016, antes de los Juegos de Río, yo participé en varios Grand Prix en los 97 kg, siendo 86, y no presente problemas, sin embargo, el verme ahora con la responsabilidad de ser el número uno de la división, quizás sea algo que me esté pesando un poco, solo tengo que interiorizarlo”, concluyó.



Escuche detalles en audio:

