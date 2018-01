El gran reto del judo femenino en Barranquilla 2018 (+Audio)

El judo femenino cubano barrió con ocho medallas de oro de nueve posibles en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 2014 en Veracruz, México.



Dirigidas por el prestigioso entrenador Ronaldo Veitía, las judocas antillanas ganaron todos los títulos, excepto en la categoría de los 70 kg, donde la capitalina Onix Cortes concluyó segunda, tras caer en la final con la conocida colombiana Onix Cortes.



Cuatro años después el panorama es totalmente diferente para Barranquilla, pues hasta la fecha solo la campeona olímpica de Londres 2012, Idalis Ortiz, se encuentra en condiciones de repetir, el resto de las campeonas de Veracruz, ya no se encuentran dentro de la preselección nacional, por diversas razones.



Félix Portuondo, actual jefe de entrenadores del seleccionado femenino, es consciente de lo difícil que será para sus discípulas repetir una faena similar, y así lo manifestó a Radio Rebelde en la Sala Polivalente Ramón Fonst.



“Realmente es verdad, porque ya no contamos con las figuras de hace cuatro años atrás, ahora son atletas que en aquel momento eran segundas en sus divisiones, y otras que son nuevas, pero no obstante nosotros aceptamos el reto, es un propósito altísimo, y muy difícil de lograr”, apuntó.



Campeonas en Veracruz 2014



44 kg Dayaris Mestre

48 kg María Celia Laborde

52 kg Yanet Bermoy

57 kg Aliuska Ojeda

63 kg Maricet Espinosa

78kg Yalennis Castillo

Más de 78 Idalis Ortiz



Por equipos: Mestre, Bermoy, Ojeda, Cortes e Idalis



Escuche detalles en audio:

Del Autor