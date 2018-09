El Hockey sufre las embestidas del Bloqueo (+Audio)





La Habana-. El Hockey ha sido de los deportes que ha recibido el impacto del bloqueo. Muchas han sido las alternativas para mantener esta disciplina en la élite en el contexto Panamericano.



La utilización de bastones de marabú y plástico, espinilleras de recortes de chancletas de esponja, canchas de arcilla, son algunas de las innovaciones cubanas que han sacado a flote el Hockey sobre Césped.



Dauli Noriega Balbuena, Comisionado Nacional del deporte, comentó a Radio Rebelde que el cerco económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, impide un mejor desarrollo de la disciplina.





“El bloqueo ha sido muy fuerte para el Hockey, sobre todo con el tema de la indumentaria, los implementos deportivos son muy costosos. Por ejemplo los bastones y la vestimenta de los porteros, tenemos que comprarlos en Asia y en Europa, donde salen a precios muy elevados”, expresó.



Cuba contará con dos canchas artificiales para la práctica del Hockey, una aquí en la capital y la otra se colocará en Ciego de Ávila. Esto, hace unos años era un sueño, por lo caro que resulta la instalación de las mismas. “Las que se van a instalar fueron donadas por la India y están a la altura de las más modernas en el mundo. Esto es gracias al gobierno de ese país, porque de lo contrario no la pudiéramos tener. En Cuba hace rato no acogemos eventos internacionales, precisamente porque no teníamos instalaciones avaladas por la Federación Internacional”, acotó Noriega Balbuena.



El movimiento de innovadores, ha buscado variantes para que el Hockey se mantenga vivo entre los cubanos. Al respecto el principal directivo de la disciplina en la isla resaltó. “Quiero felicitar a todos aquellos que han sido capaces de mantener el deporte a pesar de las dificultades. Entre las alternativas hemos utilizado el marabú fundido con plástico. En la provincia de Ciego de Ávila se funden los tubos de polietileno y por la fortaleza y flexibilidad de los mismos, hemos diseñado algunos bastones que se utilizan en muchos de nuestros campeonatos nacionales. En caso de las canchas, la alternativa cubana con arcilla, buscando la similitud lisa. A pesar del cerco económico mantenemos los resultados y el dominio en Centroamérica y el Caribe”.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las palabras de Dauli Noriega Balbuena, Comisionado Nacional de Hockey.

Artículos relacionados

Del Autor