El Hubble capta mejores imágenes de la galaxia del Triángulo

El Telescopio Espacial Hubble tomó una serie de detalladas fotografías de la galaxia del Triángulo, una de las vecinas de la Vía Láctea, que se extiende a través de 19 mil 400 años luz y contiene 25 millones de estrellas.



El mosaico fue compuesto entre febrero de 2017 y febrero del año pasado y revelado por la NASA este lunes. Durante ese tiempo, el dispositivo realizó 54 imágenes de gran calidad, que fueron unidas de manera digital.

Hubble takes gigantic image of the Triangulum Galaxyhttps://t.co/JLMpvzofrS

Credit: @NASA , @ESA , and M. Durbin, J. Dalcanton, and B. F. Williams (University of Washington) pic.twitter.com/7nONS0t7JY