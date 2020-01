El Jazz Plaza 2020 también tendrá funky

El Jazz Plaza 2020 tambin tendr funky

El popular cantante cubano Erick Iglesias, más conocido por su nombre artístico Cimafunk, será el anfitrión del Getting Funky in Havana, un programa de intercambio cultural con músicos de Nueva Orleans que tendrá lugar como parte de las actividades de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza 2020.



El festival, presto a celebrarse en la capital cubana del 14 al 19 del presente mes, incluye este proyecto patrocinado por la Cuba Educational Travel y la Fundación Trombone Shorty, y cuenta con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns to Havana.



De esta manera se aúnan esfuerzos para fortalecer el histórico vínculo musical entre Nueva Orleans y La Habana.







Cimafunk y su banda compartirán escenarios con las agrupaciones estadounidense The Soul Rebels y Tank and the Bangas, quienes ofrecerán conciertos en la Fábrica de Arte Cubano, el Teatro Nacional, y otros espacios, según informa una nota de prensa.



El programa del evento incluye visitas a escuelas, así como la interacción con proyectos comunitarios que ayudan a enriquecer la cultura vecinal.



Con un tour de estudio se prevé hacer un recorrido por las expresiones religiosas de Cuba, a través de talleres de música y danza, y con un espectáculo de conga y jazz en La Habana Vieja, que funcionará como una clase práctica.



El Getting Funky in Havana será un espacio propicio para que muchos talentos musicales de Cuba se integren a las dinámicas socio-culturales del funky, sobre todo aquellos artistas que asistirán al XXXV Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020.



Auspiciado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, en esta edición todo el pueblo cubano y los foráneos asistentes podrán disfrutar de las novedades de Jazz Plaza.



Real Life, The Soul Rebels (Feat. Passport P, Julian Gosin & Sean Carey):



