El juego más importante de los “Leñadores”





La Habana, Cuba.- Los vecinos del reparto Santo Suárez viven instantes de mucho sufrimiento. El devastador tornado les arrebató, de imprevisto, sus bienes personales, en muchos casos sus viviendas y otros lamentablemente perdieron a un ser querido.



A pesar de la tristeza que se refleja en el rostro de las personas, este viernes olvidaron que sus casas fueron abajo, que no tienen techo, que están sin agua porque los tanques volaron como trozos de bola de espuma, o que aún están sin corriente por los estragos provocados en el tendido eléctrico. El por qué: los “Leñadores” interrumpieron sus rutinas de entrenamiento para darles aliento a las familias que lo perdieron todo.



Al frente de la comitiva que soltó los bates, guantes y pelotas para recoger los escombros que dejó este “extraño” evento meteorológico, estaba Pablo Civil, quien confesó que este ha sido el juego que nunca había querido dirigir.



“La capital ha vivido momentos muy difíciles. El estar aquí y solidarizarnos con estas personas es muy importante para nosotros. Apoyaremos en lo que haga falta, sabemos que la Revolución nunca va a dejar a nadie desamparado. El equipo de Las Tunas está en representación de los deportistas cubanos para que vean que estamos con ellos y que estamos en función de lo que necesiten. No se preocupen que van a volver a contar con sus viviendas.”



Los atletas no solo vinieron a mirar y apoyar moralmente, también ayudaron en la recuperación. “Aquí vinimos todos los que estaremos en la Serie del Caribe. La Revolución nos ha enseñado a siempre ser solidarios y ayudar a los más necesitados”.





El deporte y el béisbol en particular siempre le ha brindado muchas alegrías a los habitantes de esta isla. En estas horas de dolor, una victoria de los “Leñadores” en Panamá será recibida con mucho regocijo.



“Trataremos de poner bien en alto el nombre de Cuba y de nuestro deporte. Les vamos a regalar el título a estas personas que fueron afectadas por el tornado”.



Sobre la preparación, Pablo Civil, quien hace solo unos días logró la primera corona para Las Tunas en la historia de las Series Nacionales, comentó sobre cómo transcurrió la preparación a pocas horas de partir hacia el escenario de competencia.



“Hemos tenido unos 10 días de alistamiento aquí en la capital y los hemos aprovechado al máximo. Será un certamen atípico con dos grupos, donde estamos obligados a finalizar primeros en la llave para poder discutir el título. Vamos no solo a participar, sino que tenemos en mente buscar el campeonato”.



Civil dijo que de los regulares solo dos posiciones están por definir, la segunda base y el bateador desiganado.



“Solo nos falta por definir quien comienza jugando entre Jorge E. Alomá y Carlos Benítez en la intermedia, y Danel Castro y Frederich Cepeda en el turno de designado. El receptor será Yosvani Alarcón, en primera estará Yordanis Samón, Alexander Ayala en el campo corto, Yurisbel Gracial en tercera. Los jardineros serán de izquirda a derecha Alfredo Despaigne, Yunieski Larduet y Jorge Jhonson, con Lázaro Blanco de abridor”.



A continuación, las declaraciones de Pablo Civil, a propósito de la visita que realizaron los “Leñadores” a zonas afectadas por el tornado que azotó a La Habana el pasado domingo.





