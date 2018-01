El Kárate Do aspira a ir a Barranquilla con equipos completos

El Kárate Do es uno de los deportes de combate que buscará su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla, Colombia, en los primeros meses de este 2018.



En entrevista concedida a Radio Rebelde, el jefe de entrenadores de la escuadra masculina, Francisco García, nos dio detalles de cómo será el torneo eliminatorio.



“Será en la misma sede de los Juegos, Barranquilla, en el mes de marzo, y se otorgarán siete plazas en las cinco divisiones de combate, cinco en casa sexo, además de las dos categorías de la modalidad de katá, femenino y masculino”, apuntó, García.



En total serán doce juegos de medallas las que se pondrán en disputa en la cita regional.



“Esperamos asistir con los 12 atletas, consideramos que podemos estar entre los siete primeros de cada categoría en el torneo clasificatorio”, señaló el preparador.



Según el reglamento del certamen eliminatorio, Colombia como país sede, podrá inscribir en forma directa un atleta por rama y prueba.



El resto de los países de la región continental, deberán participar en la justa del 19 al 25 en marzo del 2018.



El sistema de competencia será por eliminación directa entre todos los atletas inscritos en cada categoría hasta llegar a los cuatros semifinalistas, quienes ya quedarán automáticamente clasificados.



Luego, entre los perdedores restantes se realizará un nuevo sorteo para clasificar también por el sistema de eliminación directa, a tres atletas que serán los dos finalistas de esa nueva llave y el tercer puesto el cual deberá definirse con un combate entre los dos perdedores de los finalistas de esta nueva llave.



Por otra parte, las plazas obtenidas son para el país, no para los atletas, y deberán confirmar por escrito las plazas a ocupar a más tardar el 18 de abril del 2018.



El Kárate Do, será una de las disciplinas que otorgará plazas para Lima 2019, los dos primeros lugares en hombres y mujeres en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en cada categoría clasificarán a los XVIII Juegos Panamericanos del próximo año.



Escuche detalles en audio:

Del Autor