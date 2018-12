El maestro, artesano del futuro





La mayoría de los niños al preguntarles: ¿qué serás cuando seas grande?, responden que maestros. Al pasar de los años cuando crecen las percepciones, el conocimiento a la par del cuerpo, la profesión preferida cambia. Y es que vamos comprendiendo que no hay regalo caro, ni gesto espiritual que recompensen la faena dura de la escuela: los papeles, las horas de pie frente al pizarrón, el polvo de la tiza y sus implicaciones en la garganta, las uñas, los niños indisciplinados, los padres incomprensivos, el bajo salario.



Ser maestro no es tarea azarosa, le veo rasgos de oficio, de sacerdocio porque lleva en su ejercicio vocación, actitud, destreza, entrega. Al maestro la sociedad le exige como a ningún otro profesional pues se le encarga la preparación del futuro. Es importante cómo viste, cómo hable, cómo se desenvuelve, cómo cumple la tarea instructiva porque es el espejo donde se encuentran posturas que imitar, es el artesano que talla la obra de arte, el hombre nuevo.



La arcilla que él pone aunque no sea totalmente definitoria influye en la calidad de la obra de arte. A él se unen otros protagonistas, los padres, el barrio, la sociedad. Es el aula un laboratorio peculiar donde se viven acontecimientos que influenciarán la forja de la personalidad. El buen maestro controla todo lo que sucede dentro de ella.



He redactado ya tres párrafos sobre lo que creo del magisterio como si fuera filósofa, definiendo, categorizando, con uso excesivo del verbo ser. Lo hago pensando en los maestros que me han acompañado a lo largo de 26 años. Cada uno dejó en mí un pedacito de ellos.



La primera maestra que tuve experimentó el dolor más terrible de su vida: el parto. Fue mi madre principalmente la que me enseñó a hablar, la que dobló su espalda para sostener mi mano en los primeros pasos, cuando caía constantemente. Ella me enseñó de manera sencilla el significado del sí y del no.



En el camino aparecieron otros maestros que complementaron su cometido, hacerme una persona de bien y útil. Las seños del círculo infantil con paciencia me enseñaron como sujetar los cubiertos, como debían sentarse las niñas, a rasgar, recortar, colorear. Fue esa etapa fructífera y difícil en la que fui peluquera, maestra, doctora, cocinera, manicurie, pintora. La primera vez que a través del juego me asomé para imaginar la vida adulta. Mi niñez transcurrió en el periodo especial y por el esfuerzo de mis educadoras infantiles Zoé, Lazarita, Guillermina, Reglita, no me faltaron los juguetes. De su inventiva y destreza con el papel maché nacieron los juguetes más asombrosos, cómodas, lámparas, cocinas, fregaderos, consultorios, camas.







Luego apareció en el escenario el profesor más influyente, el de la primaria. Mi madre lamentó al inicio que no estuviera entre los dichosos alumnos de Olga Lidia Albelo, la experimentada maestra de primer ciclo, distinguida por la disciplina que lograba en el comportamiento de sus alumnos, por los resultados académicos, los mejores del grado.



No me correspondió Olga Lidia, fui alumna de Idalmys, de quien imité la letra, los gestos, quien ante cualquier indisciplina mandaba a transcribir lecturas, medida antipedagógica, decían los padres, pero a su castigo le debo la buena ortografía.



Desde que cursaba el segundo grado, mi maestra Idalmys, como si fuera clarividente, me auguró que sería periodista. Motivada por ella alimenté ese sueño. Me encomendaba hacer composiciones, lecturas extras. Era en parte, terapias para controlar mi hiperactividad y esa mala costumbre de hablar en clases, que la llevaba a vociferar:



-Claudia, dale un palo a la cotorra.



Fuera del aula, de los predios de la escuela, varios de mis maestros se convirtieron en amigos. Eso sucedió en la secundaria, etapa adolescente en que el profesor, más allá de transmitir conocimientos de asignatura, debe acercarse al alumno, conocer sus pasatiempos, su grupo de amistades. Me acuerdo en particular de Dánim, quien dice aún que es mi padre. Me prestó sus libros, por él conocí datos curiosos de la Historia de Cuba y muchos de sus alumnos quisimos más a Fidel luego de escucharlo a él hablar apasionadamente del Comandante.



No había en la Secundaria Básica Esteban Hernández un profesor tan carismático como Moadiel. Capaz de exigir disciplina, incluso instantes después de la fiesta. A él le confiábamos nuestros secretos, nunca transgredió la confianza y sus consejos los más sabios. Los más indisciplinados solo eran controlados por él, maestro que me demostró que el magisterio lleva también liderazgo.



La lista de maestros imprescindibles en mi vida es larga, hay quienes me marcaron por las magistrales clases, otros por actitudes ante ciertos problemas y también quienes demuestran que las relaciones de camaradería son posibles entre alumno y profesor. Cuando todos estos elementos se conjugan en un una sola persona la admiración se multiplica. Yenis, mi maestra de Matemática de la Vocacional hizo magia conmigo, que siempre he detestado las ciencias, me preguntaba para qué me sirve la trigonometría, la geometría del espacio. Ella siempre dice que la Matemátia ayuda a comprender todo en la vida, a desglosar los problemas, a planificarse y a ser organizados.



Los maestros no solo habitan en las escuelas, no solo viven en el espacio del aula. En el trayecto de la vida encontramos a quienes sin haber estudiado directamente magisterio llevan dentro las destrezas y cualidades de los pedagogos, quienes no temen compartir conocimientos, información y sin proponérselo van transmitiendo esencias a su paso.







Los papeles, las horas de pie frente al pizarrón, el polvo de la tiza y sus implicaciones en la garganta, las uñas, los niños indisciplinados, los padres incomprensivos, el bajo salario, sí son complejidades de una labor encomiable pero quienes la desarrollan se renuevan diariamente en pequeños gestos, acciones. En el niño con dificultades en el aprendizaje que aprende la lección, en el alumno aventajado que obtiene lauros.



Mi abuela ejerció por casi dos décadas el magisterio. Cuando paseaba con ella y le decían: adiós profe, se apenaba por no recordar a los alumnos.

Siempre se acordaba de quienes le hicieron redoblar los esfuerzos, los más indisciplinados, los más lentos en el aprendizaje. A mi tía le puso el nombre de su alumna más brillante. Cuando la saludaban hacía más de 10 años que estaba alejada de las aulas y descubría en su rosotro cuánto le reconfortaba. Ella no tenía propiedades materiales valiosas, su mayor satisfacción en la vida era su familia y los alumnos que formó.



