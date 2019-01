El médico y la enfermera de la familia, los más cercanos



Desde bien temprano, María Caridad Gasmury Poey permanece en las afueras del Policlínico Universitario Plaza de la Revolución. Creí que se encontraba allí para realizarse, como lo hacen habitualmente los adultos mayores, un chequeo de rutina. Todos llegan y la saludan con efusividad, le preguntan por los hijos, los nietos, la salud.



Cambio mi primer punto de vista. María Caridad no está allí para realizarse análisis. Parece muy familiar en la unidad. Luego de intercambiar saludos, me confiesa que, durante 45 años, se desempeñó como Jefa de Enfermera de la institución de salud.



Se encuentra en el centro sanitario porque este 4 de enero se celebra el 35 aniversario del programa del Médico y la Enfermera de la Familia, creado por el Comandante en jefe Fidel Castro, y fue, justamente, el policlínico universitario de Plaza de la Revolución, una de las unidades que inició el proyecto.



María Caridad recuerda las tareas más trascendentales que han acometido, entre ellas, mejorar las tasas de mortalidad infantil, ampliar la cobertura de vacunación, no solo de los niños, trabajar en la prevención del cáncer cervico-uterino, atender todas las enfermedades crónicas no transmisibles. “Si hemos llegado a ostentar tan alta expectativa de vida al nacer, es en parte por obra de este programa maravilloso”.







En un acto, presidido por el Dr. Carlos Alberto Martínez Blanco, miembro del Consejo de Estado y Vicedirector de Salud en La Habana, se recordaron los inicios de un programa que distingue a la salud pública de la isla, así lo sentenció el Dr. Rubén García López de Villavicencio, director del policlínico.



“Fue este centro, junto al policlínico de Lawton, donde se dieron los pasos para la creación, validación y aplicación de este programa que caracteriza y distingue la medicina familiar cubana. Desde entonces, nuestro centro ha transitado por diferentes e importantes etapas dentro de la atención primaria. Es el primer policlínico en Cuba declarado por la UNICEF, como amigo del niño y de la madre, Centro de referencia en la medicina comunitaria, centro de referencia nacional de salud reproductiva y planificación familiar y cierra el 2018 en 0 la mortalidad infantil”.





A los doctores más cercanos al hogar. El que acompaña a las embarazadas, las orienta. Quienes entran a la intimidad de la casa, asisten a los ancianos encamados y están al lado de la familia en el momento final. Esos que les corresponde comunicar noticias malas y te hacen saber que no estarás solo, se les congratula hoy 4 de enero por conmemorarse 35 años de la creación por el Comandante en Jefe Fidel Castro del Programa del Médico y la enfermera de la familia.





