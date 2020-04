El momento es de actuar





Matanzas, Cuba. - Danilo Resqueiro, un robusto productor de la Cooperativa de Créditos y Servicios Camilo Cienfuegos, de la localidad de Bolondrón, perteneciente al municipio de Unión de Reyes no lo pensó dos veces. Se comunicó con Juan Carlos, el director del hospital Mario Muñoz y consultó, con esa resolución de guajiro labrado por el trabajo, si podrían aceptarle algunos productos de su finca.



En menos de 24 horas, disipada el alba; Resqueiro y su amigo; el chofer Jesús Sánchez García, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Héroes del Moncada; arribaban al centro de aislamiento y anunciaban con humidad: son algunas cosas que pueden ser útiles, apenas 50 quintales en total, es decir, 60 racimos de plátano vianda, algo más de fruta, cuatro sacos de cebolla, calabaza, unas 25 cajas de tomate y algunos sacos de berenjena.



En lo que descargaban la mercancía y en muestra de agradecimiento espontáneo, personal médico, de cocina y almacén de rodearon el camión; estallaron en un prolongado aplauso.



Danilo, sonrosado más de la cuenta a pesar de su piel curtida, solo atinó a decir: "Es una muestra de agradecimiento y, les digo; no será la última. Sólo espero que otros productores se sumen porque en estos tiempos la solidaridad es muy importante y no se trata de aportar lo que pueda sobrar; si no, de ofrecer lo que se hace necesario".



Ante la búsqueda de otros detalles como, por ejemplo; las gestiones para el medio de transporte, el combustible; Danilo cruza los brazos y dice: "periodista, no hay más que hablar; el momento es actuar".





