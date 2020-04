El momento es de estar en la casa





Si bien es cierto que cuando pasan los días permanecer en la casa nos parece un castigo, también lo es el hecho de que la causa que provoca el encierro lo merece.



Se trata de una de las vías más efectivas para frenar la propagación del SARS-Cov-2, un virus que puede ser mortal y que no respeta a ningún tipo de personas.



Un sinnúmero de opciones tendrá la familia para realizar, mientras dure la necesidad de protección contra un enemigo tan peligroso; pensar en esto resultará, en estos días, muy oportuno.



Para quienes posean plantas puede ser esta una oportunidad de ocuparse más de ellas, que cada mañana pueden sorprendernos con un nuevo retoño; suministrarle el agua necesaria, quitarle las flores y hojas marchitas, así como removerles la tierra, son beneficios que muy pronto tendrán buenos resultados.



Para aquellos que tienen pendientes quehaceres de la casa por el escaso tiempo que les deja el trabajo diario, este es el momento preciso para saldar cuentas con algunos problemas que necesitan de la máxima atención.



Ordenar y engrasar las herramientas, arreglar los armarios y gavetas, coser o remendar ropas, limpiar los escaparates y deshacernos de aquello que hace tiempo no usamos, son algunas ocupaciones de estos tiempos de la Covid-19. También la lectura, juegos de mesa, la programación televisiva y disfrutar de series y películas, por citar algunos entretenimientos.



Ocuparán el tiempo de forma productiva los padres que tienen el hábito de estar atentos a la educación de sus hijos; es la ocasión de reforzar aquellas cuestiones que en otras circunstancias el tiempo escasea: reforzar valores, buenas costumbre y hábitos alimenticios, entre otros.



Por otra parte, los estudiantes de todas las enseñanzas tendrán a su disposición las orientaciones que a diario le ofrecen los tele-profesores con el propósito de que no se atrasen en el programa del grado que cursan, con la oportunidad de profundizar mediante el estudio independiente en aquellos aspectos que requieran más su atención.



Calma los deseos de salir y enriquece el espíritu contemplar el cielo que proporciona el más bello espectáculo sobre nosotros por su inmensidad e intenso azul; de día se ven las aves que se trasladan de un lugar a otro ajenos a la difícil situación que se vive, mientras entonan hermosas melodías.



Es el momento de no estar innecesariamente en la calle y sí de apreciar lo hermoso que existe a nuestro alrededor como son los árboles de los parques y otros lugares cercanos, con su verde follaje, flores que llenan de colorido los lugares y un sol que brilla para todos.



El hogar, dicho por los expertos, es el lugar más seguro porque no se está en contacto con otros que pueden estar infectados con la Covid-19, quienes a veces no tienen los síntomas de la complicada enfermedad. El distanciamiento social es imprescindible para vencer la pandemia -así lo aseguran los científicos y especialistas de salud pública.



Una vez más, el hogar acoge y protege a sus miembros en correspondencia con lo afirmado categóricamente por José Martí, el más universal de los cubanos: "Para quien ha andado la vida, no hay palacio mejor que la casa de familia".

Del Autor