El músico que estuvo a punto de convertirse en el quinto Beatle

El msico que estuvo a punto de convertirse en el quinto Beatle

Con todas las investigaciones y los recursos de hoy en día, ya se conocen rigurosamente todos los músicos que alguna vez trabajaron junto a Los Beatles. Hablo de estar presente en el laboratorio creativo que ellos abrieron en los estudios de Abbey Road.



Se conocen todos los temas donde estuvo presente George Martin, la participación de Eric Clapton en Mientras llora mi guitarra, el momento en el que Brian Jones los acompañó y hasta el nombre del trompetista británico que hizo el solo de Penny Lane. Esta el también inglés Tony Sheridan, pero ese solo fue un solista que estaba en Alemania en el momento justo y sirvió de pretexto.

Pero eso solo se conoce indagando. El único músico que tocó con Los Beatles y recibió la correspondiente promoción por ello fue Billy Preston. Él tiene el histórico honor de ser el único que pudo ver su nombre reflejado en la caratula de uno de los discos.



William Everet Preston nació en Houston, Texas, el dos de septiembre de 1946 y sentado en las propias piernas de su mama comenzó a tocar el piano a la edad de tres años. Poco después ya acompañaba en la iglesia, a los doce años apareció en un film biográfico y a principios de los 60s se enroló con Ray Charles y Little Richard.



Como miembro del grupo acompañante de este último, Preston conoció a Los Beatles en 1962 durante una gira europea cuando los ingleses eran unos simples teloneros. La buena química fue inmediata, especialmente con George Harrison, y los de Liverpool marcaron su destino.



Años después su carrera en solitario conoció el aplauso y uno de sus temas se hizo de un Grammy y varias de sus interpretaciones llegaron a escalar lugares prominentes en los hit parades de todo el mundo.





Will it go round in circles, algo así como “lo hará haciendo círculos”, fue la historia de su certeza de que algún día llegaría a los planos estelares poco a poco, con temas que irían alcanzado la fama lentamente.



Pero más alcanzó tocando con casi todo el mundo después de la separación de Los Beatles y hoy se conoce con certeza que incluso fue de gira con Los Rolling Stones y estuvo presente en varias de sus más importantes grabaciones.



También se sabe que estuvo a punto de convertirse en el verdadero quinto Beatle, pues poco antes de la ruptura de los ingleses George Harrison propuso su inclusión oficial en la banda y, aunque le pareció razonable, Paul McCartney consideró con lógica que no era un buen momento cuando el grupo estaba dando los traspiés que motivaron la ruptura.



Billy Preston murió el seis de junio del 2005 víctima de una insuficiencia renal que padeció toda su vida, pero su teclado dejó un extraordinario legado reconocido hoy por todos los grandes. Como prueba aquí esta su presencia en el concierto en el tejado tocando Get Back.

Le proponemos que escuche o descargue directamente desde nuestro Canal de iVoox el segmento de Pedro Rafael Cruz, de Frecuencia Total

Del Autor