El nasobuco forma parte de la cotidianidad de los cubanos

Luego de más de dos meses de iniciarse su uso en el país de manera generalizada, apenas es nula la posibilidad de ver en las calles a alguien sin el nasobuco cubriéndole parcialmente el rostro. Se trata de uno de los preciados medios de protección contra la Covid-19.



Constituye forma idónea también para evitar el contagio de catarros, gripes y cualquier otro padecimiento respiratorio ya que ese medio evita al toser salpicar a alguien cercano y transmitirle la dolencia.





Como no era costumbre al principio de la pandemia del coranovirus a algunos les apenaba usar en público el accesorio, sin embargo paulatinamente se fueron acostumbrando a la manera particular para salir fuera de sus casas.



Conocido también como mascarilla o tapaboca apenas un tiempo atrás lo veíamos de forma lejana en países de gran densidad poblacional y contaminación ambiental como China por la existencia de grandes industrias.



Significaba un freno para evitar la inhalación de los ciudadanos de dañinos gases. También en Tokio, una ciudad superpoblada y con altos índices de contaminación es muy común que las personas lleven nasobucos en lugares públicos para evitar aspirar grandes cantidades de dióxido de carbono en el aire.



Además en una ciudad con esas características es fácil que las influenzas y otros virus de transmisión oral se expandan rápidamente, otra razón para llevar tapada boca y nariz -señala un artículo consultado-.



Si bien todos están convencidos de su utilidad, lo cierto es que no es muy cómodo llevarlo a veces durante horas en colas u otros sitios al que se acude por necesidad. Da calor y a veces hasta sofoca; al hablar la voz se tergiversa y cuesta trabajo entender algo que nos dicen, aunque basta con repetirlo.



Además de su beneficio de salud, en ese país asiático cobraron con más fuerza una utilidad decorativa y se volvieron tendencias populares en la moda de los últimos tiempos; se puede citar como ejemplo muchas otras ciudades y, en la actualidad, ejemplos de nasobucos se encuentran por todo el mundo.



Otro efecto de “protección” -a la vez provocado por una especie de ilusión en el cerebro humano- es el de aislar.





En encuesta realizada por el sitio Prescientuk.com jóvenes japoneses hablan de la utilidad de los nasobucos para evitar fácilmente el contacto con otras personas. Si no tienes ganas de hablar-dicen-, ni siquiera de hacer expresiones faciales o deseas esconder al mundo tu “mala cara”, estas máscaras hacen de disfraz de invisibilidad para tu rostro a la vez que parecen decir “no me moleste”.



Esta desidia por la comunicación oral en preferencia a la mediante internet es una tendencia mundial, fundamentalmente entre las nuevas generaciones, que los nasobucos parecen encarnar muy bien. Al parecer las preferidas son las máscaras negras, pero las podemos encontrar como arcoíris de todos los colores a gusto del consumidor, y con dibujos pintados, usualmente bocas.



El hecho de que en fechas recientes el reconocido diseñador Virgil Abloh, cuya ropa es vestida por celebridades como Celine Dion, Rihanna y Kanye West, decidió incluir en sus colecciones las máscaras quirúrgicas; esto puede haber sido el impulso final para expandir esta moda mundialmente. Desde los inicios se puso de manifiesto en el país la creatividad popular.





La televisión contribuyó a la capacitación para aprender a confeccionarlos en los hogares y son muchas las personas que producen cientos y los reparten de forma solidaria en los barrios. Un abanico de colores en forma de nasobuco recorre actualmente las ciudades cubanas para proteger a la población del letal virus.

