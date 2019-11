El oncólogo Noyde frente a un tumor llamado bloqueo

El onclogo Noyde frente a un tumor llamado bloqueo

Hace 16 años que el Dr. Noyde Batista viste la bata blanca en el Hospital Hermanos Ameijeiras. Desde su nacimiento en Las Tunas, los padres del hoy Jefe del Servicio de Oncología de la institución referencia de la salud pública cubana, sufrieron las limitaciones del bloqueo.



“Nací en el año 1972 y ya hacía más de una década que el bloqueo existía. En todas las esferas de mi vida social he tenido encuentros con las limitaciones del bloqueo”.



Y aunque el galeno como todos los cubanos percibe las carencias y limitaciones de la política genocida del gobierno de los EEUU contra la Isla, en la alimentación, el transporte, el desarrollo de la industria, la situación constructiva de los inmuebles, resulta la salud la que más conoce, la que más sufre porque no duda confesar que le duele que sus pacientes sean las víctimas de la obstinación de una nación extranjera, encaprichada en obtener lo que no le pertenece.



La estabilidad en la disponibilidad de medicamentos oncológicos se afecta por la política genocida del gobierno de los EEUU contra Cuba, que la salud sufre de manera agobiante y eso lo sabe el Dr. Noyde Batista.





“El Sunitinib, medicamento de la farmacéutica estadounidense Pfizer, permite el intervalo libre de enfermedades en los pacientes de cáncer renal avanzado. Se ha comprobado mediante estudios que su uso combinado con otros productos permite mayor sobrevida comparado a la que se logra cuando solamente se usa el Interferón. Hoy Cuba no tiene acceso al Sunitinib”.



“Los inhibidores de Shake Point o la inmunoterapia, en sentido general, presentan hoy amplias indicaciones en pacientes oncológicos, como es el caso del fármaco Prembolizumab, de la casa farmacéutica estadounidense The Mert. Este específicamente se utiliza en varias localizaciones, en el cáncer de pulmón, el de mayor mortalidad en Cuba, en los linfomas, en la vejiga y está demostrado que se encarga de encoger o desacelerar el crecimiento de algunos tumores”.

A pesar del bloqueo de EEUU, #Cuba tiene grandes avances en áreas como la salud que podría compartir con el mundo entero.



¡Tienes razón! #ElBloqueoEsReal, no es justo y no le aporta nada al pueblo cubano, ni al mundo. pic.twitter.com/JtS2ZXesC9 — Dominio Cuba (@dominiocuba) November 2, 2019

Para el oncólogo las pérdidas millonarias que sufre el país también incide en la importación de insumos de uso cotidiano, que generalmente tienen que traerse de mercados lejanos con el valor multiplicado. A veces esta inestabilidad incide en la interrupción de los tratamientos.



“Hay pacientes que por esta razón crean resistencia al tratamiento. Cuando usted no hace una intensidad de dosis adecuada hay enfermedades que producen resistencia a los medicamentos y ya esa quimioterapia que se dejó de usar no puede retomarse porque no se obtienen los efectos previstos, se produce más toxicidad que beneficios”.



Pero lejos de amilanar las ansias para entregar calidad de vida a los pacientes, el bloqueo ha significado para el Dr. Noyde Batista motivo para superarse ante las adversidades.

“Esto nos ha conllevado a superarnos, a estudiar más, a buscar alternativas de tratamientos para los pacientes. El bloqueo nos ha permitido crecernos como profesionales para darle la atención que merecen a nuestros enfermos”.



El Doctor como cada jornada recorre las salas de espera y de quimioterapia del Hospital Ambulatorio del Hermanos Ameijeiras, donde diariamente se atiende de 80 a 100 pacientes. El cáncer es hoy la segunda causa de muerte en la Isla y la afluencia de personas así lo demuestran. El galeno mira a los enfermos, y aunque conviva cotidianamente con ellos y su enfermedad, no deja de sensibilizarse, son víctimas del cáncer y el bloqueo.

Del Autor