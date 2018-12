El país desea que el reordenamiento del transporte marche bien

Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro de Transporte (Mitrans), destacó el interés del país de que el reordenamiento del transporte en manos de porteadores privados culmine bien, aun cuando la principal limitante está en que por deficiencias técnicas de sus vehículos a muchos no les ha otorgado la licencia operativa correspondiente.



Hoy viernes entrarán en vigor las nuevas normas jurídicas publicadas recientemente en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 77 del 2018, dirigidas al reordenamiento del trabajo no estatal, por lo cual en la Mesa Redonda Informativa el titular del Mitrans y otras autoridades del sector ofrecieron pormenores sobre los avances, dificultades y perspectivas para el mejoramiento de este servicio en la capital y el resto de Cuba.



Yzquierdo Rodríguez señaló que el proceso en cuestión comenzó hace más de un año y medio y debe concluir en todo el país a finales de 2019 su primera etapa, la cual –aclaró- abarcará tanto el transporte de pasajeros como de carga.





Dijo que el reordenamiento será total, en beneficio ante todo del pueblo, y que se pretende que los transportistas privados ejerzan su actividad en el marco legal establecido, con toda la seguridad y condiciones técnicas de sus vehículos exigidas para evitar accidentes, y que cumplan lo reglamentado de acuerdo con la modalidad del servicio que brinden.



Recordó que en La Habana, desde el 8 de octubre se realiza un experimento, cuya primera etapa concluirá el 15 de enero de 2019, y contempla aquellos vehículos con capacidad para cuatro a 14 pasajeros, asociados a 26 piqueras y 23 rutas, con una serie de incentivos económicos y fiscales a la par de regulaciones para quienes se acojan a la iniciativa.



En este sistema de ruteros participan 208 microbuses y 613 autos, muchos de ellos con varios años de explotación, y en los cuales se mueven diariamente más de 50 mil personas, a un precio razonable para la población, sin olvidar, según el titular del Mitrans, que sus conductores pueden ganar en el mes más de dos mil pesos cubanos además de hacer uso de los talleres de reparación del Estado.



Aclaró que en la capital este no es el medio fundamental de transportación, pues de los más de un millón 400 mil pasajeros que se contabilizan como promedio diariamente, más de un millón lo asume la Empresa de Ómnibus Urbanos, otros 100 mil las guaguas escolares y de entidades del Mitrans, y el resto por los portadores privados.



Por tanto, ahora van a coincidir los vehículos estatales (arrendados) con los de los trabajadores por cuenta propia que se incorporen a cualquiera de estas tres modalidades: taxis en ruta, taxis libres y taxis de alto confort (exclusivo para los autos clásicos, y destinados fundamentalmente al turismo).





Tanto Yzquierdo Rodríguez como Marta Oramas Rivero, viceministra de Transporte, subrayaron que la falta de control y de orden condujeron a diversas irregularidades, como la circulación por las vías de autos sin el debido estado técnico y con combustible adquirido ilegalmente, por lo cual cuando este 7 de diciembre entren en vigor las nuevas regulaciones, esos fenómenos no tienen por qué ocurrir.



Se realizaron tres mil 415 inspecciones a mil 992 vehículos, y solo el 32 por ciento logró vencer el llamado Somatón inicialmente, pero se les ha dado la oportunidad a sus dueños a que se presenten en varias ocasiones hasta que resuelvan totalmente el problema, y aun así se ha hecho una tercera comprobación a algunos de los ya aprobados, dijo el Ministro.



Oramas Rivero precisó que por esa situación hay dos mil 167 licencias retiradas hoy día en La Habana, y esto puede ser una de las causas de que no se vean muchos taxis (en su mayoría almendrones) circulando, sin dejar de reconocer que una vez otorgado ese documento, el conductor tiene 30 días hábiles para gestionar o recibir las tarjetas bancaria y de combustible, en un proceso complejo y engorroso aún.



Informó que ya se han presentado mil 755 transportistas, 460 de ellos han iniciado el proceso con vistas a solicitar el servicio de confort, 45 para la modalidad de taxis en ruta y 998 en el de libre, aunque también 263 choferes se acogieron a la actividad de arrendadores de medios de transporte.



Subrayó que la de taxis en rutas cuenta con múltiples ventajas para los conductores pues el precio del combustible diesel, que el Estado les vende, es de dos pesos en moneda nacional, y pueden adquirir piezas en el mercado mayorista, arreglar el vehículo en talleres de la Empresa Provincial de Transporte, además de tener exclusividad en sus rutas.





La viceministra llamó a los 308 cuentapropistas que aún no han recogido sus correspondientes licencias operativas a presentarse cuanto antes en las oficinas correspondientes.



Destacó que en los encuentros con muchos de los portadores privados, que han tenido las principales autoridades del Mitrans y del Partido y gobierno en la capital, ha prevalecido un ambiente favorable, en el que se han explicado los objetivos de este reordenamiento, y esos trabajadores han reconocido sus ventajas.



José Conesa González, al frente de la Dirección General de Transporte en La Habana, informó que como parte de las acciones organizativas funcionarán piqueras para los taxis en rutas, amén de que ya tienen la suya la de los autos con confort o clásicos, en las cuales el servicio será por orden de llegada y se fijarán las obligaciones y prohibiciones establecidas.



También el Ministro precisó que en espera de que un mayor número de portadores privados se sumen al reordenamiento, el Estado reforzará el servicio a la población con unos 700 ómnibus, sin incluir los de las entidades del propio organismo y escolares, así como los taxis ruteros.



Adelantó que para La Habana el país adquirió 400 microbuses de 12 plazas cada uno, y en 2019 recibirá 90 ómnibus nuevos, 50 de ellos articulados y 40 rígidos, en tanto se cumplirá el plan de producción de ómnibus Diana y de triciclos, con destino a otras provincias.



