El perejil representa un beneficio sin límites para la salud

A veces la personas se hacen una idea errónea sobre algunos alimentos o vegetales, ese es el caso del perejil, que lo asocian la mayoría de las veces, con el pescado y algunas carnes, pero quedaría asombrado quien conociera la múltiple utilidad del verde alimento.



La vitamina K que contiene el perejil ayuda a la salud ósea, mientras que la riqueza de vitamina C lo convierte en un gran refuerzo inmunológico. Es, además, una excelente fuente de betacaroteno, un antioxidante que puede ayudar a proteger el cuerpo contra el daño de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento, según opinan los expertos.



Pero, eso no es todo: existe evidencia de que el perejil apoya la función renal saludable. Un estudio publicado en el Journal of Urology encontró que la ingestión de hojas y raíces de perejil redujo la cantidad de depósitos de oxalato de calcio en los animales. Los investigadores encontraron que ingerir perejil ayudó a descomponer los cálculos renales en estos. Usar el perejil diariamente alivia el dolor en las articulaciones.





El perejil es una hierba mediterránea que le da un toque de color a los platos. Pero no pensemos que es sólo una guarnición: después de todo, el perejil ha existido desde hace más de dos mil años y cuenta con algunos beneficios probados que se deben de conocer.



Una cantidad sorprendentemente pequeña de perejil está llena de vitaminas. Solo dos cucharadas proporcionan el dos por ciento de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico diarios, el 12 por ciento de vitamina A, más del 150 por ciento de vitamina K y el 16 por ciento de la C. Eso es porque la hierba tiene propiedades antiinflamatorias.



Debido a que es rico en hierro, el perejil se recomienda para pacientes con anemia, como demuestra este estudio. Dos cucharadas de perejil proporcionan el dos por ciento de las cantidades de hierro diario, por lo que una pizca de perejil le da un poco de fuerza a cualquier alimento.





El perejil es rico en compuestos que combaten el cáncer. Los primeros estudios sugieren que los compuestos del perejil pueden incluso inhibir el crecimiento tumoral. Un estudio reciente en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas. En realidad combate el cáncer de cuatro maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades, e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.



Una investigación publicada en el Journal of Nutrition encontró que comer alimentos ricos en un nutriente natural conocido como mirecetina puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo dos en un 26 por ciento. El perejil es una de las mejores fuentes de mirecetina, que contiene aproximadamente ocho miligramos por cada 100 gramos.



En fin: tiene tantas propiedades nutritivas de beneficio para la salud que nadie debe de dudar consumirlo con frecuencia.

