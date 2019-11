El precio de un deseo





Recientemente el Canal Habana transmitió el filme italiano “El precio de un deseo”, que ya me había sido recomendado desde que en el pasado verano fílmico había ocupado un lugar en la programación del complejo En Guayabera, pero yo no había podido verla.



Qué razón tenían mis amigos al decirme que se trataba de una trama poco usual y muy bien llevada a la pantalla.



Bajo la batuta de Paolo Genovese, más la encomiable y sobria actuación de Valerio Mastandrea, entre otros intérpretes de igual valía, la cinta enmarca su discurso dentro de un bar de segunda clase, que la cámara no abandona: “The Place”, donde siempre, en la mesa más apartada, se encuentra un hombre maduro, que recibe allí día y noche a personas de cualquier edad y estatus social, pidiéndole un deseo. Él consulta su agenda abultada y a cambio de complacerlos les propone una tarea cuya ejecución depende de la complejidad del pedido, tarea que deben ejecutar y solo así saldrán satisfechos.







Del protagonista nunca sabemos si es una deidad, un ser demoníaco, un ángel, o la personificación del destino. Él solo conversa con una hermosa camarera que se interesa por su “trabajo”, pero este “cliente” jamás deja el local y le da evasivas.



Las historias se tornan cada vez más interesantes, pues van tomando forma a la vez que se entretejen. Recomendamos esta película, que muy pronto formará parte de la programación cinematográfica regular.

Del Autor