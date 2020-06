El presidente de Chile bajo querella 2020-06-24 09:11:11 / web@radiorebelde.icrt.cu / Ana Teresa Badía Valdés

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de Chile admitió una querella que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del presidente Sebastián Piñera y su exministro de Salud, Jaime Mañalich por su responsabilidad en las muertes de varios ciudadanos por la covid-19 en su municipio.



Esa acusación incluye el delito de homicidio e involucra a otras autoridades sanitarias, que según el documento “habrían cometido acciones evidentemente erradas y retardadas” para impedir la muerte de, al menos, 62 personas en ese barrio. Esos fallecimientos debieron, según la acusación a un actuar “negligente y grave en el control de la pandemia” por parte de las autoridades sanitarias.



Según las normas, el proceso jurídico pasa a manos de la Fiscalía, que designará a un fiscal regional.



Si bien el nuevo ministro de salud de Chile, Enrique Paris, ha descalificado la demanda, sí representa el sentir de una buena parte de la población de ese país latinoamericano.



Protestas





Durante este tiempo de pandemia en Chile, las protestas no han desparecido. El 18 de mayo, por ejemplo, vecinos de la comuna de El Bosque, en Santiago, salieron a manifestarse por la falta de alimentos y trabajo. Acusaron a las autoridades de no ayudarlos.



Hubo barricadas y los carabineros llegaron con sus carros lanza agua y lanza gases. En la tarde, un grupo de personas saqueó una distribuidora de gas y se registraron manifestaciones en diversas comunas del Gran Santiago, una zona con más de 6 millones habitantes y que concentra a 8 de cada 10 contagios del país.



Otra acusación





El senador Alejandro Navarro (PRO) también acusó al ministro de Salud, Enrique Paris, de “manipular el lenguaje”, luego que el titular de la cartera asegurara que existe una “leve mejoría” de la situación en el país.



Sobre la estrategia adoptada por el Ejecutivo, el senador por el Biobío planteó que “aun no hay integración aun de los alcaldes, no hay trazabilidad, seguimiento y aislamiento. No hay dinero para que la atención primaria se incorpore”, sentenció.



“Un cuarto de millón de contagiados tiene Chile, superamos a Italia y España y luego vamos a superar a Perú, estaremos dentro los tres peores países de América; Estados Unidos, Brasil y Chile. Esto nos habla de una política fallida y una política equivocada que tiene costos en vida”, puntualizó Navarro.



El senador sentenció que “hay un punto de quiebre, el gobierno no se da cuenta, y prefiere emplazar al parlamento e ir a Arauco a perseguir a los mapuches con los militares. El gobierno ha equivocado el rumbo y lo debe corregir”.



Está claro que si Chile no toma medidas urgentes, sus cifras nacionales pronto serán las más altas del continente y que obviamente serán consecuencia de una estrategia política fallida.



El estallido social de octubre de 2019 demostró las grandes brechas entre la población y sus autoridades. Ahora, la pandemia solo ha profundizado la crisis política de esa nación.