El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM, como un paso hacia la desestabilización de todo el sistema de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad global.



Putin llamó la atención acerca de que No hubo protestas de otros países después de la decisión correspondiente de Washington, por lo que llamó a crear una plataforma más amplia para discutir la seguridad global con participación de otros Estados.



Para Putin será una luz al final del túnel, si todos los países nucleares, tanto reconocidos como No, se involucran en la seguridad global, si bien las negociaciones más importantes son entre Rusia y Estados Unidos, porque son los que tienen mayores capacidades atómicas.





En sus declaraciones a líderes de las agencias de información internacionales que asisten al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin previno que si los países No reconocidos oficialmente como potencias nucleares No participan en el diálogo sobre la seguridad global, continuarán desarrollando sus capacidades.



Putin insistió en que las conversaciones sobre la seguridad global deben ser transparentes, profesionales y abiertas para toda la comunidad internacional.



El líder del Kremlin advirtió que el desprecio de las amenazas actuales puede provocar una catástrofe global, si NO tenemos en qué mundo vivimos y qué amenazas y peligros nos esperan.



En sus declaraciones a la prensa, Putin valoró otros temas de la agenda internacional, como Venezuela, y afirmó al respecto que ni siquiera los aliados de Estados Unidos apoyan la intervención militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que alertó que sería una catástrofe si ocurriera.





El mandatario aseguró que Rusia No crea bases militares en el país sudamericano, ni despliega tropas allí, y explicó que los especialistas militares de Moscú que trabajan en Venezuela lo hacen respetando los plazos estipulados en los acuerdos alcanzados.



Putin precisó que, bajo los contratos anteriores sobre la venta de armamento ruso a Venezuela, la nación eslava está obligada a mantener esas armas y continuará cumpliendo sus obligaciones en el campo de la cooperación técnico-militar.



En cuanto al conflicto separatista en Cataluña, Putin subrayó que se trata de un asunto interno de España, y remarcó que Rusia No tiene interés en que se desintegren los países europeos.



Putin rechazó que Moscú represente una amenaza para la nación ibérica como declaró el actual canciller español en funciones, Joseph Borrell, al comentar el pasado 23 de mayo sobre los desafíos geopolíticos de la Unión Europea.



Vladimir Putin aconsejó a Borrel que mejor piense en cómo construir las relaciones para el bien de Rusia, España y sus respectivos pueblos.



