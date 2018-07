El propósito sigue siendo el mismo, luchar por una medalla



Tras finalizar sin victorias y con seis derrotas su participación en las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2019 en China, el director técnico de la selección masculina de baloncesto de Cuba, José Ramírez, ratificó que su equipó buscará una medalla en el torneo de este deporte en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe.



El quinteto nacional cayó este domingo en el Coliseo de la Ciudad Deportiva ante su par de Estados Unidos 62x93, para terminar en el último lugar del grupo eliminatorio C.



Minutos después, el veterano estratega dialogó con Radio Rebelde sobre las posibilidades del seleccionado nacional en la cita regional.



“Estamos en un grupo con México, República Dominicana y Bahamas, es un grupo fuerte, pero tenemos que fajarnos, México debe ir con un buen equipo porque se está preparando para el mundial, Dominicana no sabemos con qué grupo llegará, y a Bahamas hay que jugarle bien”, señaló Ramírez.



“El propósito en Barranquilla sigue siendo el mismo alcanzar una medalla, nosotros, si logramos pasar del grupo, que es a lo que aspiramos, el cruce con el otro en semifinales puede resultar más cómodo”, agregó.



Por otra parte, “Pepe”, que se estrenó como nuevo DT el pasado jueves 28 de junio ante Puerto Rico en San Juan, dijo que su equipo no jugó ante Estados Unidos como él esperaba.



“Empezamos bien el primer cuarto, y luego ante la defensa que rindió muy bien el equipo estadounidense ante nuestros jugadores claves, (Jasiel, Juztiz y Osmel) no pudimos resolver, todavía estamos en preparación para Barranquilla, y la incorporación de Justiz fue un día antes de viajar a Puerto Rico, tenemos que incorporarlo al esquema de juego del equipo”, concluyó.



Cuba no gana una medalla en el basket masculino en Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la cita de Ponce, Puerto Rico en 1993. Hace cuatro años en Veracruz, México, el plantel cubano terminó en cuarto lugar, tras caer en semifinales con Panamá y en la discusión del bronce con el quinteto de Puerto Rico.



En la justa de Barranquilla, el baloncesto varonil comenzará el 29 de agosto y definirá el juego por el título el tres de agosto, horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos.



