El Renacer de Florida (+Audio y Fotos)

Florida, Cuba.- Tal y como su nombre indica, la Finca El Renacer, en este municipio de la provincia de Camagüey, está totalmente recuperada y en avance.



“Este lugar sufrió un deterioro tan grande, que llegó al punto cero. No quedó nada, todo se devastó; y nos dedicamos a recuperar la finca”.



En el antiguo módulo pecuario San Emilio, hace seis meses atrás, el abandono y las malezas dominaban las cuatro caballerías de extensión de la actual Finca El Renacer, rehabilitada con el concurso de los doce trabajadores que dirige Reynel Pérez Hernández.





“Me dediqué a buscar las fotos originales, para rescatar la unidad, y en menos de cuatro meses, se restauraron los corrales de los equinos, las naves para los cerdos y el ganado menor”.



Artífice del cambio en la unidad, Reynel y su colectivo, han convertido el antiguo módulo en un Centro Genético de Razas Puras.



“Tenemos ya tres sementales de la raza Quarter Horse, animales muy fuertes, con una buena musculatura, sobre todo en sus extremidades, que sobresalen por la velocidad, de ahí el nombre, Cuarto de Milla.





“Hoy la unidad tiene once yeguas pura sangre; y además, ya iniciamos la cría de aves, cerdos y carneros, todos de buenas razas, porque rescatamos el objetivo genético de la Finca”.



Los trabajadores de El Renacer están comprometidos con la obra; y para Hidelino Jiménez Hernández, “es un trabajo duro, nos sacrificamos, pero cuidamos mucho la alimentación de los animales, por ejemplo, hacemos un adecuado pastoreo, y no les falta el agua; tienen pienso, miel y le damos buena atención”.



En apenas cuatro meses, “los resultados ya se ven, -dice José Luis Morales-, hemos ido encaminando el trabajo, ya tenemos crías y varias carneras preñadas”.



La veterinaria de la finca, Doctora Yipsi Decantura Armenteros, destaca “el buen manejo de los animales, hay mejores condiciones; y no hay mortalidad, un indicador que tenemos el compromiso de mantener”.



Por eso, asegura Adrián Landa, que “el trabajo es colectivo, donde haga falta, ahí estamos todos”.





Renace en el camagüeyano municipio de Florida el antiguo módulo pecuario en la finca de genética, con amplias perspectivas de crecimiento, confirma el director, Reynel Pérez Hernández.



“El plan del año prevé seis nacimientos, en los próximos días tendremos los dos primeros, y para el mes de Junio los otros cuatro; y ya hicimos un convenio para traer ocho yeguas más”.



Otros elementos distinguen el pie de cría de la Finca El Renacer.



“El ganado ovino es de la raza Rider Black, son los carneros negros, genéticamente muy resistentes a las enfermedades y de mucha masa corporal; y de esos sementales vamos a cruzar uno con el Pelo de Buey Rojo Cerezo.



“El patio de gallinas es Cubalaya, la raza autóctona cubana que estaba en extinción en el país, reconocida oficialmente en el año 1935 por la Asociación Nacional de Avicultura, y en 1939 por el estándar de perfección de la Asociación avícola de los Estados Unidos, (Standard of Perfection of the American Poultry Association). Es un ave muy hermosa y muy resistente, y ya la estamos recuperando”.



No hay tarea difícil para avanzar en la producción, así lo demuestran los trabajadores de la finca El Renacer, en el municipio de Florida, sede del acto provincial de los camagüeyanos por el 26 de Julio. (Fotos de la autora)

