El sindicato de Energía y Minas entre retos y perspectivas

El sindicato de Energa y Minas entre retos y perspectivas

Cumplir los sistemas de trabajo y los planes técnico-económicos, de producción y de inversiones; combatir la corrupción y las ilegalidades; estrechar los vínculos con las universidades para incorporar a los jóvenes a las fábricas, industrias y plantas; y lograr disciplina tecnológica, son los retos de manera general de las cuatro Organizaciones Superiores de Dirección (OSDE) que conforman el Ministerio de Energía y Minas según su titular Raúl García Barreiro.



En el encuentro con los afiliados que representan al sindicato en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el ministro indicó que entre las prioridades del Grupo Empresarial GEOMINSAL se incluye la reparación de la salina de Guantánamo; mientras que para Cubaníquel constituye tarea de primer orden recuperar el ciclo de mantenimiento de la Empresa Che Guevara, aunque a largo plazo deben prever concretizar el negocio para hacer una planta de ferroníquel en Moa, Holguín, y trasladar el mineral de Mayarí hasta Moa con el objetivo de alargar el tiempo de vida útil de las dos plantas que hoy están en producción.

El combustible ocupa el primer lugar en la factura de importaciones en #Cuba. Casi tres mil millones son destinados para su producción. Por lo tanto el papel de los trabajadores es reducir los gastos de esas importaciones con la producción nacional. pic.twitter.com/3SKX1pLQ96 — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) 21 de abril de 2019

En cuanto a la Unión Cuba Petróleo (CUPET), dijo García Barreiro le toca terminar algunos pozos, cumplir su plan de recuperación de tanques, y consolidar e incrementar las acciones con la inversión extranjera; y a los eléctricos corresponde establecer los megawhats (MW) señalados por la Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética en bio-eléctricas de centrales azucareros, parques solares fotovoltaicos y parques eólicos, respectivamente.



El ministro de Energía y Minas hizo hincapié en la petición del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez de eliminar las trabas a la población, que en el sector se traduce en la viabilidad de los servicios desde el cambio de un metrocontador hasta garantizar que haya sal en todos los lugares.

El sector de Energía y Minas es impactado en términos prácticos y reales por la Ley Helms-burton, por eso hay que hacer sustentable la producción de petróleo en el país, dijo Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la #CentraldeTrabajadoresdeCuba pic.twitter.com/pCfEUZ7B2N — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) 21 de abril de 2019

“Hay que hacerle fácil la vida a las personas; hay que lograr que por la tarjeta magnética se puedan dar todos los servicios con la informatización de la sociedad”.



Ante la implementación del Título III de la Ley Helms Burton, el titular del ramo llamó a atender mejor la inversión extranjera, y generar encadenamientos entre ella, la empresa estatal y las formas no estatales de producción.



“Esa es una tarea para los directores generales con sus mejores equipos de trabajo. No es rechazar las propuestas; es pensar; es buscar flexibilizar y hacer una contrapropuesta rentable para nosotros; pero la respuesta no es cerrar la puerta. “No se le puede coger miedo a la inversión extranjera. Necesitamos la inversión extranjera directa para desarrollarnos”.



García Barreiro explicó que la comercialización del gas licuado a la población se ha desacelerado debido a que no se han podido importar las balitas y los demás elementos que se requieren para este proceso, pero se prevé retomar las ventas después de septiembre próximo.

