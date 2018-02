El tiempo, principal rival en la Serie del Caribe

Desde hace algún tiempo la Confederación de Béisbol del Caribe aspira aumentar el número de equipos en la llamada Serie Mundial Latinoamericana.



Los campeones de Nicaragua, Colombia y Panamá serían los acompañantes de los cinco que actualmente disputan la Serie del Caribe.



Pero para ampliar la cifra de participantes la máxima dirección del béisbol caribeño se enfrenta a un serio obstáculo y es el factor tiempo.



El Comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Puello Herrera, declaró a la agencia española EFE, que “La entrada de un mayor número de equipos al torneo depende enteramente de los calendarios de juego y recordó que, por el convenio que tienen con el béisbol organizado de Estados Unidos, no pueden disputar partidos después del 10 de febrero.





“Yo he tratado desde hace tiempo de que las ligas miembros entiendan que deben comenzar sus torneos un poco antes y acortar su etapa final, y nosotros empezar la Serie del Caribe a finales del mes de enero y concluirla el 2 de febrero, como muy tarde. Si no, es imposible hacerlo”, destacó.



“Si aumentan los equipos y no se inician antes las temporadas, la Serie del Caribe “no puede celebrar tres partidos en un día. Y traer más equipos representa un costo mayor y entonces habría que pensar en otra sede (segundo estadio)”, añadió.



Puello Puello Herrera comentó que, por ahora, la Confederación “está trabajando en aumentar los ingresos de la televisión, que pide que haya una expansión. Estamos en ello y espero que en algún momento las ligas entiendan que tenemos que pensar un poco más en el aspecto económico”, dijo.



Desde hace algunos años se ha mencionado como potenciales invitados a los representativos de Colombia, Nicaragua y Panamá y también se apunta como posibilidad que las ligas asiáticas de Corea, Japón y Taiwán participen en el torneo, para darle un carácter más internacional y no solo regional.



Para llevar a cabo estos planes, Puello desearía que las ligas “empezaran sus torneos el 1ro. de octubre y los terminaran a finales de enero”.

