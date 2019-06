El último crucero de la Carnival y la huella del bloqueo a Cuba

El ltimo crucero de la Carnival y la huella del bloqueo a Cuba

2019-06-06 06:22:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

El último buque de la Carnival Corp., la mayor operadora mundial de cruceros, se alejó del Morro de la bahía de La Habana y dejó tras de sí la estela cruenta de otra escalada en el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.



La imagen de los navíos de esa compañía se hacía cotidiana ya en varios puertos cubanos cuando de un porrazo, el 3 de junio, la Casa Blanca prohibió los viajes turísticos y las travesías de cruceros a la pequeña y vecina isla, donde la Carnival mantenía tres circuitos.



Royal Caribbean Cruises respondió que sus barcos no se detendrán en Cuba, mientras que Norwegian Cruise Line dijo que estaba monitoreando la situación.



La prohibición, en vigor desde el 5 de junio, vino en un paquete que impide además los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano y dispone afectaciones a los servicios de transporte, remesas, banca, negocios de comercio, entre otras.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció con ello cambios en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, al considerar que 'Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental', así lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



Mnuchin argumentó que la Isla está 'proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad'.



Ahora asistir a un simposio, un congreso o una simple reunión académica, científica o estudiantil en Cuba se convierte en delito para los ciudadanos de Estados Unidos, a los que su gobierno aísla en su irracional política de cerco a La Habana.



El presidente cubano Miguel Díaz-Canel escribió el propio 5 de junio que 'Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones'.



Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos, suscribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



(Haciendo Radio)

Artículos relacionados

Del Autor