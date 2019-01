El voleibol iniciará en agosto proceso de clasificación olímpica

La selección masculina cubana de voleibol fue incluida en el grupo E, mientras la femenina no participará en la primera etapa del proceso de clasificación para los torneos de los Juegos Olímpicos de 2020, en Tokio de acuerdo al anuncio hecho por la Federación Internacional.



Cuba tendrá de rivales a Rusia, Irán y México y las muchachas fueron sustituidas por Polonia.



Los ganadores de los grupos que se jugarán en formato de todos contra todos en agosto se unirán a los anfitriones de Japón en la competencia de voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El proceso de clasificación olímpica continuará en enero de 2020 con cada una de las cinco confederaciones continentales, entre ellas la Norceca, organizando sus propios torneos donde clasificará un equipo por género.



Grupos femeninos:



A: Serbia, Puerto Rico, Tailandia, Polonia

B: China, Turquía, Alemania, República Checa

C: USA, Argentina, Bulgaria, Kazakstán

D: Brasil, República Dominicana, Camerún, Azerbaiyán

E: Rusia, Korea, Canadá, México

F: Holanda, Italia, Bélgica, Kenya.



Grupos masculinos:



A: Brasil, Egipto, Bulgaria, Puerto Rico

B: USA, Bélgica, Holanda, Korea

C: Italia, Serbia, Australia, Camerún

D: Polonia, Francia, Slovenia, Tunisia

E: Rusia, Irán, Cuba, México

