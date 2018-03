Elecciones en Cuba: transparencia y apego a la Ley (+Video)



Elecciones en Cuba: transparencia y apego a la Ley. Foto y Video: Gabdiel Silva



La transparencia y el apego a la Ley es uno de los rasgos distintivos del sistema electoral cubano, afirmó Magalys Piñeiro Ravelo, vocal de la Comisión Electoral Nacional.



En comparecencia en Haciendo Radio, destacó que los más de 8 millones de cubanos convocados a las urnas el próximo domingo elegirán con su voto 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los mil 265 delegados a los Órganos Provinciales de Gobierno.



Dijo además que los 24 mil 470 colegios electorales en todo el país, de ellos 143 especiales abrirán sus puertas de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.



Asimismo precisó que las autoridades electorales de las mesas mostrarán las urnas a los electores que ya estarán presentes en cada colegio con el propósito de verificar que estas se encuentran libres de cualquier documento, y a continuación procederán a sellarlas.



A partir de ese momento comenzará el proceso de votación, que en esta ocasión cuenta con dos urnas, una destinada a recibir el voto para diputados y otra para delegados a las Asamblea Provinciales del Poder Popular.







Las boletas también tienen su distinción. La de color verde para los diputados y la blanca para los delegados.



Una vez en el cubículo, el elector tiene el derecho de votar por uno, por varios o por todos los candidatos registrados en ambas boletas, cuya cantidad dependerá del número de habitantes en cada territorio. Si la persona desea por uno o varios de los propuestos, hará una cruz en el espacio correspondiente, y si quiere hacerlo por todos, marcará con una cruz en el círculo que aparece impreso en la boleta.



La vocal de la Comisión Electoral Nacional, Magalys Piñeiro Ravelo, alertó que no debe hacerse otro tipo de anotaciones en las boletas pues de lo contrario quedará anulada.







De igual manera se procederá en los 143 colegios especiales ubicados en lugares de alta concentración de personal como terminales aéreas, de ómnibus, ferrocarriles y en hospitales. En tal sentido, precisó la experta que los pasajeros dispuestos a ejercer su derecho al voto pueden realizarlo por delegados a los Órganos Provinciales donde se encuentran en espera de viajar, aunque no sea su territorio de residencia.



También aclaró que aquellos jóvenes que arribaron a los 16 años de edad y aún no poseen su carné de identidad pueden ejercer su derecho al voto portando la tarjeta de menor que mostrarán a las autoridades electorales del colegio.







El proceso de elecciones generales 2017-2018 fue convocado por el Consejo de Estado de la República de Cuba en junio de 2017 para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las estructuras provinciales de gobierno. La primera etapa se realizó el 26 de noviembre del pasado año con la elección de los delegados a las Asambleas Municipales que quedaron conformadas el 17 de diciembre.



Posteriormente el Consejo de Estado de la República de Cuba convocó a la segunda etapa de elecciones generales que tendrá lugar el próximo 11 de marzo para elegir a los diputados y delegados. Las Asambleas Provinciales serán constituidas el venidero 25 de marzo, y el Órgano Supremo de Gobierno, el 19 de abril.



Sugerimos en video momentos de la comparecencia de Magalys Piñeiro Ravelo, vocal de la Comisión Electoral Nacional quien afirmó que toda Cuba está lista para realizar el ejercicio democrático el próximo 11 de marzo.



