Electores de Cienfuegos votarán por Fidel, Cuba y la Revolución



Foto: Cedeño



Cienfuegos, Cuba.- Con alegría y entusiasmo, vecinos del Consejo Popular La Juanita, de esta ciudad acogieron la presentación de los candidatos a diputados al Parlamento y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, por el distrito No. 2, del municipio cabecera.



La campesina Nancy Robaina Monzón, Presidenta del Consejo Popular de Pepito Tey, candidata a diputada al Parlamento Cubano confesó que nunca imaginaron el momento.



“No lo esperaba, dice, imagínese es algo muy importante porque nos sentimos comprometidos con el pueblo y somos de una comunidad rural, representamos un distrito que lo integran también zonas urbanas, o sea, Guaos, Rancho Luna, Pepito Tey, así como toda esta parte de la ciudad”.



Resultado de un proceso democrático donde el pueblo elige y postula, como protagonista de los principales procesos y decisiones del país.



Electores listos para acudir a las urnas de los colegios electorales este domingo 11 de marzo.



“Votamos por la Patria este domingo, asegura una electora, por la Revolución, el Socialismo, la unidad y por sentirnos comprometida en esta sociedad. Voto por el antiimperialismo, y porque nos orgullece ser cubanos y cienfuegueros”.



“Quiero que mis hijos tengan esta paz y tranquilidad, por ejemplo, visitamos el Palacio de la Maternidad, le preguntaba a las mujeres: ¿Ustedes saben cuántos países del mundo hacen esto que ustedes tienen? ¿Cuánto se les cobra aquí? La respuesta de ellas por supuesto fue. – Nada. Tenemos una Revolución hermosa que se preocupa por la salud de todos. Por eso es que voto, por la educación, la salud y para que mis hijos tengan lo que yo tengo” precisa emocionada una de las vecinas.



“Iremos a votar el domingo, a partir de las 7:00 am por lo que significa Fidel para este pueblo, por su historia, sus ideas. Por seguir manteniendo el socialismo y la unidad del pueblo cubano”, afirmó otro de los cienfuegueros que acudieron a la presentación.



Y así dialogó con los electores, la Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lidia Esther Brunet, primera secretaria en la provincia y candidata a diputada por este distrito No. 2 de Cienfuegos: “Votemos entonces para que siga Cuba libre y soberana y este pueblo feliz y contento con esa dirección histórica. Por Fidel, Raúl, la Revolución, el Socialismo, el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas y nuestras organizaciones de masas ¡Hasta la Victoria Siempre!



Escuche detalles en audio:





