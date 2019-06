Elegirá la ONU nuevos miembros del Consejo de Seguridad

Elegir la ONU nuevos miembros del Consejo de Seguridad

2019-06-07 07:59:40 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Asamblea General de la ONU elige hoy a los nuevos cinco miembros no permanentes que integrarán el Consejo de Seguridad en próximos mandatos. Vietnam busca ocupar el puesto del Grupo de Asia y Pacífico, asiento en el que permanecerá Kuwait hasta finales de año. Solo Estonia y Rumanía, pertenecientes al Grupo de Europa del Este, se enfrentan por oposición para un escaño en el organismo. En la actualidad esa silla corresponde a Polonia. Estonia nunca ha servido en el Consejo de Seguridad y Rumanía lo ha hecho en cuatro ocasiones. Niger y Túnez, ambos con experiencia en anteriores mandatos, son candidatos a los dos puestos por el Grupo de África, que tienen en estos momentos a Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. San Vicente y las Granadinas, del Grupo de América Latina y el Caribe, aspira por primera vez a un mandato en el Consejo, posición ocupada hasta este año por Perú. El Grupo de Europa Occidental y Otros no disputan ningún asiento pues sus dos plazas corresponden a Bélgica y Alemania hasta diciembre de 2020. Los cinco países que sean electos hoy ocuparán sus puestos el 1 de enero de 2020 y prestarán servicio hasta el 31 de diciembre de 2021. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 integrantes, cinco de ellos son miembros permanentes y poseen derecho al veto: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China. Los otros 10 alternan según un período determinado. Desde hace años, esa estructura genera gran inconformidad entre las naciones de la ONU, pues consideran que ya no se ajusta a la realidad mundial ni permite que todas las áreas geográficas estén representadas por igual. Por ello se aboga por una reforma dentro del Consejo de Seguridad que aún no alcanza el consenso necesario, pese a ser un proceso que comenzó hace más de 20 años.



Convoca López Obrador a realizar una jornada masiva contra las sanciones de Estados Unidos



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador convocó a realizar una jornada masiva, en la ciudad de Tijuana mañana sábado, en defensa de la dignidad del pueblo mexicano como acto de defensa a las medidas impuestas por Estados Unidos en los últimos días. Esta convocatoria la realizó López Obrador durante su conferencia de prensa diaria, donde también aseguró que como respuesta ha estado meditando sobre las opciones posibles, entre las cuales está la de imponer aranceles a los productos estadounidenses en México. Además, el presidente mexicano aseguró que está escuchando diversas opciones de distintos sectores y que la decisión formal será anunciada en el acto de mañana sábado en Tijuana, donde la postura será firme y determinante. Estas declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador transcurrieron durante una sesión de las negociaciones en Washington, entre el canciller de México, Marcelo Ebrard, y los portavoces de la Casa Blanca, Mike Pence y Mike Pompeo, vicepresidente y secretario de Estado de EE.UU. respectivamente.



Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará nuevos cargos contra Julian Assange



El Departamento de Justicia de EE.UU. se está preparando para presentar una acusación adicional contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunció la organización en su cuenta de Twitter. El Departamento de Justicia de Trump está tan desesperado por construir su caso contra Assange que está utilizando como testigo estrella a un sociópata, a un estafador convicto y delincuente sexual, involucrado en una operación de acoso del FBI contra WikiLeaks, señaló en referencia a un islandés, que formó parte del círculo íntimo de Julian Assange antes de desertar de WikiLeaks y convertirse en informante del FBI en el 2011. También, WikiLeaks hizo referencia a una información de la emisora pública neerlandesa NOS, donde señaló que el 6 de mayo el agente especial Megan Brown, quien dirige la investigación del FBI contra Assagen viajó a Islandia, junto con el fiscal Kellen Dwyer del Distrito Este de Virginia, para volver a interrogar a Sigurdur Thordarson con la ayuda de la Policía islandesa, que luego el informante del FBI fue trasladado el 27 de mayo a Estados Unidos, donde fue interrogado exhaustivamente, en preparación para la presentación de una nueva acusación contra Assange a finales de la próxima semana. Thordarson, quien fue recientemente liberado de prisión, donde cumplió una sentencia de 3 años por múltiples cargos de malversación y fraude, incluso contra WikiLeaks y delitos sexuales contra 9 menores, detalla WikiLeaks. Como parte del proceso penal de Thordarson en Islandia, fue examinado por un psiquiatra forense que lo diagnosticó como un sociópata. Además, WikiLeaks señaló que la primera audiencia sustantiva en el Reino Unido sobre la extradición de Assange a EE.UU., prevista inicialmente para el 12 de junio, se ha aplazado dos días, y la audiencia se llevará a cabo en el Tribunal de Magistrados de Belmarsh.



Firmará Venezuela nuevos acuerdos de apoyo técnico humanitario con Rusia y la Cruz Roja



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que hoy se firmarán nuevos acuerdos para incrementar el apoyo técnico humanitario en materia de salud, entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, y con Rusia se rubricará un convenio para producir insulina. La verdadera ayuda humanitaria está llegando a Venezuela de la mano de China, La India, Rusia, Turquía, y han llegado cientos de toneladas de medicinas, declaró el presidente venezolano durante una reunión de trabajo con el sector salud, en el Palacio de Miraflores. Además, el mandatario venezolano informó sobre la extensión del período de vacunación nacional para niños y niñas hasta el próximo 30 de junio. Se trata de la Jornada de Vacunación de las Américas, que inició el 13 de mayo. Nicolás Maduro detalló que existen más de 7 mil puestos de vacunación, 560 áreas de salud integral y se logró alcanzar la cifra de 231 comunidades indígenas atendidas. Los niños y niñas recibieron vacunación contra la hepatitis B, la pentavalente, la tosferina, influenza, la fiebre amarilla y otras enfermedades.



Moscú asegura que el Gobierno y la oposición de Venezuela se reunirán en Oslo la próxima semana



El Gobierno de Rusia declaró que el Ejecutivo y la oposición de Venezuela volverán a verse la próxima semana en Noruega para intentar acercar posturas y resolver la crisis política y social que atraviesa el país ese sudamericano. El director de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Schetinin, hizo ese anunció, y señaló que Gobierno ruso, en cualquier caso, está dispuesto a seguir colaborando con Venezuela, tanto en términos humanitarios como militares. Representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición se citaron en mayo en Oslo con el propósito de reanudar un diálogo que se ha resistido estos años. A pesar de la falta de acuerdos, las partes sí que se han comprometido a seguir hablando.



Aumentan acusaciones contra expresidenta de Argentina



La Justicia de Argentina sumó hoy una nueva acusación contra la expresidenta Cristina Fernández, ahora como jefa de una asociación que habría recaudado fondos ilegales, cartelizado la obra pública y promovido la corrupción en peajes. Con los nuevos cargos, Fernández acumula 13 procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva, en un proceso que lleva el juez federal Claudio Bonadio contra ella, empresarios y exfuncionarios públicos. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en los presuntos sobornos que empresarios de la obra pública habrían pagado para obtener contratos con el Estado. Varios exdirectivos de Vialidad Nacional fueron detenidos por acusaciones de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de 'cobro de fondos ilegales a través de la obra pública'. En la llamada 'causa de los cuadernos', la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015. Para este expediente fue clave la confesión de Carlos Wagner (ex titular de la Cámara de la Construcción), que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un listado de empresas que pagaban sobornos a exfuncionarios para garantizarse obras. La maniobra se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, 'para procurar la afluencia de dinero'. Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.



(Haciendo Radio)

Del Autor