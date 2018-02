Elena eterna: haciendo más bello el camino

Dentro de mi canta lo sentimental

(Fragmento de un tema de Urbano Gómez y Yodi Fuentes)



Cantar por cantar, o cantar por fama y dinero, ha sido el "pasaporte" de algunos artistas durante mucho tiempo. Sólo que para llamarse realmente artista y defensor de la cultura, hay que reunir cientos de requisitos. El primero: sentir apasionadamente lo que se hace, gastarse la vida, no dejar de soñar o soñar a toda costa, como dice Augusto Blanca. Y en todo eso, Elena Burke fue ejemplo: de esas intérpretes que olvidan su nombre en la marquesina, las lentejuelas y se lanzan a cantar con el alma, poniéndole "bomba" a la letra, a sabiendas de que pueden calar en lo más profundo de una persona.



La Burke apareció en escena para llevar la música en el pecho y comprimirle el corazón a cualquiera con esa privilegiada voz de contralto que le dio la naturaleza, aunque ella prefería la de la peruana Yma Sumac.

"Yo soy como Bola de Nieve: mientras más acacharrada tenga la voz, mejor me siento", decía la intérprete de Canta Lo Sentimental.



Cuentan que le "sonaron" tres veces la campana en ciertos concursos de participación, pero nadie frenó aquella fuerza musical.



Según confesó, tiempo después, fue el maestro Lalo quien le prohibió recibir clases de música, sugiriéndole continuar su camino tal y como era.



Durante su carrera musical, Burke actuó en numerosos escenarios de América y países de Europa, en los que se convirtió en una de las cantantes más aclamadas por los amantes de los géneros que interpretaba, entre ellos el bolero, el son o el "feeling".



Hoy estoy así… que me doy



Elena se ganó, cantando y cantando, un lugar privilegiado entre los cubanos, aun cuando otras boleristas ya habían sembrado raíces y continuaron su carrera en otros países.

Ella nació para ser diva, de aquellas que lo mismo se presentaban en un escenario lleno de luces, como en un bar sombrío. Quienes la conocieron dicen que era la cubana más simpática del mundo y una enamorada sin ataduras.



Nos faltabas tú



Gracias a Elena hoy tenemos miles de recuerdos, cientos de canciones, motivos para querer o para no perdonar jamás. La Burke nos dejó a Malena, a Lena y a todas las que hagan suya una canción. Por tanto, para escucharla no hay que tener alma de viejo, sólo hace falta tener alma.

Del Autor