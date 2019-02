Eliminará el Gobierno de Bolsonaro el programa Más Médicos

Un estudio encargado por la Organización Panamericana de la Salud sobre el impacto de Más Médicos, reveló que el gigante sudamericano podría tener 37 000 muertes de niños y niñas menores de cinco años hasta 2030, por la decisión tomada por el ultraderechista Jair Bolsonaro de cerrar definitivamente este programa. Según información confirmada por la coordinadora de la iniciativa, Mayra Pinheiro, y citada este jueves por el portal Brasil de Fato, el movimiento ya venía siendo anunciado desde el golpe del abogado y político Michel Temer en 2016, con la reducción de inversiones en Residencia Médica, Proceso e Infraestructura, y la más reciente retirada de Cuba del programa debido a declaraciones ofensivas y a las amenazas de Bolsonaro contra los galenos de la Isla. Desde el cese, el pasado mes de noviembre, de más de 8 000 médicos cubanos en el proyecto, hubo tres convocatorias para cubrir sus puestos. Sin embargo, hasta hoy, 1 462 plazas permanecen sin ocupar. Más Médicos será reemplazado por un nuevo plan, probablemente titulado Más Salud.



Convoca Nicolás Maduro a una campaña de Paz frente a las amenazas intervencionista de Estados Unidos



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó su llamado a defender la paz e independencia del país al suscribir la carta abierta contra la amenaza intervencionista de Estados Unidos que se desarrolló en la Plaza Bolívar de Caracas, publicó Prensa Latina. Venezuela permanece unida para exigir el fin de la agresión que busca asfixiar la economía nacional y sofocar a su pueblo, así como el cese de las graves amenazas de intervención militar contra el país, destacó, en el acto el mandatario venezolano. También, Nicolás Maduro señaló que la intolerancia política hacia el modelo bolivariano y las apetencias por nuestros inmensos recursos petroleros y minerales han impulsado una coalición internacional encabezada por Washington para agredir militarmente el país. Asimismo, el jefe de Estado recordó que en todas las plazas Bolívar del país, los venezolanos suscriben su derecho a la convivencia y el desarrollo autónomo sin injerencias externas como parte de esta campaña por la paz que llevará el documento hasta la Casa Blanca. Le digo al pueblo de Estados Unidos: los representantes de Washington quieren traer a sus fronteras el mismo odio que sembraron en Vietnam, quieren invadir e intervenir Venezuela, subrayó, Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump pretende además perturbar nobles iniciativas de diálogo impulsadas por Uruguay, México, con el apoyo de la Comunidad de Estados del Caribe, para una solución pacífica y dialogada, denunció el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. (PL)



Impone Washington nuevas sanciones a miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela



El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams informó sobre nuevas sanciones a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana, las cuales restringen en el uso del visado a sus miembros, reportó el sitio digital Rusia Today. Washington está revocando las visas a los miembros de la Asamblea Constituyente ilegítima, señaló, Abrams en rueda de prensa, quien además desechó la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, salvo que sea para "negociar" la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. También, Abrams exhortó a la comunidad internacional a tratar con el parlamentario Juan Guaidó como "mandatario legítimo" de Venezuela, al tiempo que les pidió que se integren al proceso de "asistencia humanitaria" para el país suramericano. Estas declaraciones de Abrams se produjo minutos después de que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunciara el envío a Caracas de una "comisión técnica" para alentar el "diálogo", porque "la situación no es alentadora". Además, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams señaló que Washington no avala el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que concluyó su primera reunión la víspera en Montevideo, Uruguay. Los Gobiernos de México y Uruguay plantearon el Mecanismo de Montevideo, una propuesta de cuatro etapas que busca fomentar "condiciones necesarias" para encontrar una solución "integral y duradera" a la crisis política que atraviesa Venezuela, tras la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" y su posterior reconocimiento por parte de Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa. Aunque las propuestas de negociación se han puesto sobre la mesa, desde Washington el mensaje ha sido de rechazo a cualquier medida de acercamiento entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro. (RT)



Marchan miles de brasileños en contra de la nueva sanción contra Lula



Tras la nueva condena emitida por la jueza federal brasileña Gabriela Hardt contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 años y 11 meses de prisión por supuestos actos de corrupción, miles de personas marcharonen rechazo a esa nueva sentencia. En al menos siete estados brasileños del país hubo movilizaciones para protestar contra la decisión de la jueza, quien asumió la investigación de la Operación Lava Jato tras la designación del magistrado Sérgio Moro como ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro. La mayor concentración se realizó en la ciudad de Sao Paulo frente a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT). Durante la movilización, el excandidato presidencial Fernando Haddad reiteró que el objetivo es luchar por la liberación de Lula y contra las políticas de retroceso implementadas por el actual Gobierno brasileño. Por su parte, los senadores Jaques Wagner y Humberto Costa expresaron su desacuerdo con la sentencia y denunciaron que el exmandatario es un preso político. Otras ciudades brasileñas en donde se manifestó el apoyo a Lula fueron Porto Alegre, Florianópolis, Palmas, Curitiba, Belo Horizonte y Cuiabá. (Telesur)



Reitera México su rechazo a toda injerencia en Venezuela



El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue muy claro al expresar en Uruguay que su gobierno no se sumaba al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela porque rechaza toda injerencia política en otros países. Fue en esa misma nación suramericana donde un 31 de enero de 1962 México mantuvo una posición semejante en una memorable reunión de la Organización de Estados Americanos, en las arenas de Punta del Este, cuando Cuba fue expulsada de esa institución interamericana. Menos de dos años después de los sucesos de Punta del Este, en otra reunión de cancilleres muy parecida en Washington, México fue el único país que se negó a romper relaciones con la Isla. México no se suma al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela para elecciones porque no participará en algo que determine el proceso electoral de otra nación, y sin provocar ni polemizar, mostró las verdaderas intenciones de poco más de una veintena de naciones que inflan una atmósfera artificial en la patria de Bolívar magnificada mediáticamente. (Radio Habana Cuba)



