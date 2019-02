Elizabeth Reinosa Aliaga. Un striptease a las seis en punto

A Elizabeth Reinosa Aliaga la conocí a finales de 2014. Por aquellas fechas -ella graduada y yo aún estudiante- ambos representábamos a nuestras respectivas universidades en la XXII edición del Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, que tuvo por sede a la santiaguera Universidad de Oriente.



Reunidos en el patio de la Casa del estudiante en la populosa calle Heredia, bastó apenas una primera lectura de su texto en concurso Ensayar la muerte, para comprender que la joven ostentaba un potencial literario y una sensibilidad que no tenía ningún otro participante; entonces supe que Elizabeth Reinosa se llevaría a casa el Gran Premio.



Casi cinco años después, aquella talentosa Ingeniera en Ciencias Informáticas, ahora miembro de la Asociación Hermanos Saíz, del grupo Poetas del Mundo y egresada del XIII Curso de Técnicas Narrativas Onelio Jorge Cardoso, ha sido publicada en diversas antologías en España, Estados Unidos, Honduras, Argentina, México, Chile y Cuba; y aunque ha sido entrevistada en algún que otro medio nacional y foráneo, accedió a desnudarse para nosotros como lo hizo en su libro Streptease de la memoria.



¿Cómo llegaste a la escritura creativa?



La escritura creativa me enamoró desde la infancia. En la escuela inventaba historias que luego compartía con los amigos. Resulta curioso que siempre esos pequeños relatos yo los quería ver dramatizados. Con los años me fui acercando más a la poesía, mi medio natural, pero ahora estoy retornando a la narrativa con mucho interés.



¿Cuándo comenzaste a sentirse escritora?



Cuando niña, soñé muchas veces con ser escritora, y aunque me atraía bastante siempre lo tomé con muy poca seriedad, tanto que terminé estudiando una carrera de ciencias. Pero hace dos años dejé a un lado las dudas, y me convencí de que para ser escritor hay que sentirse como tal y asumir lo positivo y lo negativo que esto implica.

¿Autores preferidos, los definitorios?



Son muchos los autores preferidos y cada uno responde a una etapa de mi vida y a un sentimiento distinto. Puedo enumerarte algunos cuyas obras han cambiado algo dentro de mí: Mark Twain (Las aventuras de Tom Sawyer); Gabriel García Márquez (Cien años de soledad); Fiódor Dostoyevski (Crimen y Castigo); Sylvia Plath (Poemas); Dulce María Loynaz (Jardín); Alejandra Pizarnik (Poemas); Clarice Lispector (Cerca del corazón salvaje); Guy de Maupassant (El Horla).







¿Tiene Elizabeth algún truco para enfrentarse a la hoja en blanco?



La hoja en blanco siempre me ha parecido una metáfora. No suelo sentarme frente a la hoja en blanco, ese espacio solo existe en mi mente y es el que voy acondicionando hasta que todo está diseñado. La parte más fácil del proceso es escribir la historia cuando mentalmente está lista para llenar la hoja.



Hasta ahora has publicado textos en décimas como Striptease de la Memoria e infantiles como La seis en punto, sin embargo se impone saber ¿cuándo y que fue lo primero que te publicaron? y ¿cómo te sentiste?



Lo primero que me publicaron fue un poema. Recuerdo que salió en una revista extranjera impresa con la mayor calidad. Pero no fue del todo feliz la experiencia: me cambiaron los apellidos y aunque yo releía el texto con orgullo era difícil que, incluso los amigos, creyeran que era mío.

Si te obligaran a escribir un libro con otro/a escritor/a, ¿quién te gustaría que fuera?



Creo no te refieres al hecho de compartir una antología o selección con otros escritores. También intuyo que hablas (por supuesto) de otro/a escritor/a vivo/a. En ese caso, si me obligaran a hacerlo, preferiría que fuera con un amigo.



¿Con qué personaje literario te identificas?



Pippa Mediaslargas.



¿Algo de lo que nunca hablarías en tus textos?



Cuando estoy escribiendo intento ser consciente de que no, necesariamente, estoy hablando de mí. Por eso dejo el terreno abierto a personajes e ideas de muy diversa índole. Incluso podría hablar de cosas opuestas a lo que creo si esto apoya o fortalece el mensaje que quiero transmitir. Defiendo mucho mi ética (personal) como escritora, que tiene más que ver con lo formal. El “algo” y el “cómo” en la balanza y yo procurando que se incline hacia el segundo.





¿Hay algún género que prefieras y en el que te sientas más cómoda?



Lo que más me conecta con un género literario es el grado de emoción–diversión que me provoca. Estoy segura que esa diversión no viene expresamente del género sino de la búsqueda y la historia que lo mueve. Así que estoy entre la novela corta y la poesía (incluida la décima) disfrutando mucho cada proceso.



¿El mejor consejo que te han dado en función del oficio?



Los mejores consejos lo leí hace mucho tiempo en algún lugar, decían algo como esto:

1. “Sea cual sea tu decisión, asegúrate de que te hace feliz”. 2. “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos”.



¿Cuál es tu talón de Aquiles como escritora?



Mi talón de Aquiles en todos los sentidos es la velocidad. Vivimos en un mundo donde muchos tenemos prisa por llegar a un lugar que no sabemos… en esa prisa se olvidan/ pierden cosas esenciales, no se logran aprehender los colores del universo. Deseo escapar de esa “fuga” constante. Lo intento.



¿Los lugares comunes en tu obra?



Hay temáticas muy recurrentes en mi escritura: el sentido de la fuga, de la memoria, el recuerdo, la locura… Algunas forman parte de lo circunstancial otras del aprendizaje. Muchos símbolos se transforman con el paso del tiempo, los que persisten aún están a la espera de una respuesta…



Mientras redactaba la entrevista recordé un corto de Eduardo del Llano en el que el protagonista viaja en el tiempo y coincide con Virgilio Piñera en un café. ¿Si tuvieras que elegir un personaje de algún libro o a un escritor fallecido para sentarte a charlar un rato, a quien elegirías y por qué?



Ahora mismo pienso en Julio Cortázar. Me gustaría conversar con él sobre la manera en que concebía sus historias, sobre esa atmósfera poética de sus textos. Saber cómo alimentaba los símbolos y los convertía en metáforas que podían dar cuerpo a un relato, una novela…







¿Cómo surgió la idea de tu más reciente libro publicado Las seis en punto?



En el año 2010 leí Sarubí, el preferido de la luna, una novela para niños de Emerio Medina. Me gustó cómo Emerio se alejaba de lo urbano y regalaba una historia con conflictos cercanos al público infantil. En ese momento yo también quise abrir una puerta a personajes que se movieran en un mundo de fantasía. A finales de ese año terminé Las Seis en punto: un lugar donde habitan Ñogros, Musíquiris y otras insólitas criaturas.



Pasaron varios años hasta que Sed de Belleza me regaló una bella edición de la novela. Espero que Las Seis en punto consiga despertar el interés de los niños. Ojalá la disfruten tanto como yo al escribirla.



¿Lo mejor y lo peor de ser escritor?



Muchas personas que conozco te responderían que eso de ser escritor es solo un hobby, que la “vida real” exige profesiones / prácticas mejor remuneradas.



Un escritor sabe que sus recompensas económicas son impredecibles, que tendrá que ejercer otra profesión / oficio / etc para sustentarse, que verá a su alrededor a personas haciendo cosas más “exitosas”. Pero un escritor no va a dejar de serlo porque el camino se torne difícil desde el principio. Lo mejor de ser escritor es precisamente eso, la convicción de que habitar el universo de las palabras, las historias, los personajes… merece cualquier sacrificio.



¿Proyectos en los que estás trabajando?



Estoy trabajando en dos proyectos de narrativa. Creo que este año estaré muy concentrada en la investigación / experimentación alrededor de la novela.



Una última pregunta: ¿Cuál es tu palabra favorita?



Puede ser Brújula, pero me gustan tantas… y en la misma medida.





