Elogia Dilma Rousseff la solidaridad médica de Cuba con Italia

2020-03-23 08:42:29 / web@radiorebelde.icrt.cu

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff elogió hoy el envío por parte de Cuba de una brigada médica para ayudar a combatir el nuevo coronavirus, causante de la Covid-19, en la región italiana de Lombardía. 'El desembarco de una brigada de médicos cubanos este domingo en la región de Lombardía, Italia, es una fuerte acción de cooperación y solidaridad entre naciones', destacó Rousseff en un extenso artículo publicado en su página dilma.com.brasil. En su texto, la expresidenta brasileña señaló que 'Italia, aunque resulta ser uno de los países más ricos del mundo, es actualmente el que más vidas ha perdido por culpa de la Covid-19; y los italianos celebraron el apoyo humanitario cubano con aplausos'. La brigada cubana está compuesta por 36 médicos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística y prestará servicios en un hospital de campaña recién construido en la localidad lombarda de Crema, que posee una población de 17 mil habitantes.

Los médicos de Cuba en suelo italiano demostrarán los valores humanistas y solidarios de la Revolución cubana. #CubaSalva pic.twitter.com/ci2qkMToZG — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 22, 2020

Despliega Donald Trump la Guardia Nacional en tres estados por Covid-19



El presidente de estados Unidos, Donald Trump, anunció la activación de la Guardia Nacional en los estados de California, Nueva York y Washington para combatir la Covid-19. Aunque el presidente aseguró que la medida no es una ley marcial, utilizó lenguaje militar durante la sesión informativa donde anunció la nueva medida; 'Soy un presidente en tiempos de guerra. Esta es una guerra, diferente de las que hemos tenido', afirmó Trump. Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 15 mil casos confirmados hasta este domingo y la mayor cantidad de fallecimientos, mientras que Washington tiene aproximadamente mil 700 casos de contagio y California mil 500. Al respecto, el diario Military Times publicó un artículo donde explicó que las actividades de los militares desplegados incluyen la entrega de alimentos en comunidades afectadas, capacitar a equipos de protección personal y recolección de muestras a socorristas, apoyar a agencias locales de gestión de emergencias y ayudar con desinfección y limpieza de espacios públicos.



Asesinan a otro exguerrillero en Colombia



El senador por la Fuerza Alternativa del Común (FARC) en Colombia, Carlos Antonio Lozana, anunció este domingo el asesinato del excombatiente y participante del Acuerdo de Paz, Albeiro Antonio Gallego Mesa, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación del departamento del Meta. Gallego Mesa de 68 años fue asesinado en el municipio de La Macarena del Meta, las autoridades colombianas aún no dan dado reportes de los asesinos que acabaron con la vida del excombatiente acogido al Acuerdo de Paz, señaló Antonio Lozana. "Al tiempo que masacraban prisioneros en cárceles, en Macarena, asesinaban a Albeiro Antonio Gallego Mesa, exguerrillero y militante del partido Fuerza Alternativa del Común ", denunció el senador. Asimismo, Carlos Antonio Lozana señaló que desde la firma del acuerdo de Paz y posterior proceso de reincorporación, se han asesinado 191 excombatientes en el país.



Comenzó China la prueba en humanos de la nueva vacuna contra en nuevo coronavirus



China ha comenzado los ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus con un centenar de voluntarios, mientras varios países participan de una carrera contra el reloj para encontrar una manera de combatir el nuevo coronavirus, de acuerdo con un reporte de la prensa local. Los 108 voluntarios, divididos en tres grupos, recibieron sus primeras inyecciones el pasado viernes, informó el hoy el diario en inglés Global Times. Los voluntarios están comprendidos en las edades que van desde los 18 a 60 años, todos son de la ciudad de Wuhan, donde la Covid-19 fue identificado en el pasado mes de diciembre antes de extenderse por todo el mundo. En la actualidad no existe una vacuna o tratamiento aprobado contra e nuevo coronavirus Covid-19, que hasta la fecha ha provocado la muerte a más de 14 mil personas en todo el orbe.



Piden Parlamentarios franceses al gobierno solicitar ayuda a Cuba para combatir a la Covid-19



El Grupo de Amistad Francia-Cuba en la Asamblea Nacional instó al primer ministro Edouard Philippe a solicitar el apoyo de la isla en el combate contra el nuevo coronavirus, causante de la Covid-19. En una carta firmada por 17 miembros del grupo y otros cinco diputados, legisladores que representan a diversas tendencias políticas, llamaron a Philippe a pedir sin demora al gobierno cubano la ayuda de sus médicos, en el marco de la colaboración internacional para enfrentar la urgencia sanitaria. 'Italia, que sufre esta pandemia, ya acudió al respaldo internacional, en particular de Cuba, que cuenta con expertos médicos', subrayaron los parlamentarios en su misiva. También, los parlamentarios destacaron que medio centenar de profesionales de la salud cubanos se encuentran en el norte italiano, en la región de Lombardía, la más azotada por el nuevo coronavirus. Además, la carta de los legisladores franceses recuerda que desde el 17 de marzo Francia se encuentra bajo una medida de confinamiento de la población, para intentar detener la propagación del coronavirus responsable de la Covid-19, una pandemia que golpea a todo el mundo.



Intensifica Venezuela las medidas por el nuevo coronavirus



El gobierno de Venezuela intensifica hoy las medidas para contener con mayor efectividad la transmisión del nuevo coronavirus que causa la enfermedad Covid-19, aseguró el presidente Nicolás Maduro. Como principal acción preventiva, Maduro llamó a acatar de manera consciente, voluntaria y radical la cuarentena social y colectiva, la cual permitió reducir hasta la fecha el tres por ciento de la cadena de propagación. 'Debemos ampliar el distanciamiento social, las personas que tengan que salir de sus hogares deben usar obligatoriamente tapabocas y guantes', el mandatario venezolano. Además, Nicolás Maduro aseguró que se habilitaron cuatro mil 200 camas médicas en los más de 500 Centros de Diagnóstico Integral, así como 46 hospitales centinelas para garantizar el aislamiento de aquellos pacientes contagiados con la Covid-19.

#Venezuela | Presidente @NicolasMaduro anuncia 77 casos de Covid-19 en Venezuela y reducción en cadena de contagio → https://t.co/O8P7BpbtQc



"Gracias a las medias audaces y valientes, hemos logrado cortar en un 3 por ciento la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela" pic.twitter.com/yVObW5yGbJ — teleSUR TV (@teleSURtv) March 23, 2020

Ascienden a 14 594 los muertes por la Covid-19 en el mundo



La cifra de muertos por la Covid-19 aumentaron a 14 594 en el mundo este lunes, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, los casos de contagio crecieron a 332 820 a nivel global, mientras que las cifras, actualizadas esta mañana, significan un aumento de 1 874 muertes en las últimas 24 horas y de 47 129 casos confirmados. Mientras en China los nuevos casos reportados fueron 39 en el último día y las muertes fueron 9, Italia continúa registrando cientos de fallecimientos a causa del COVID-19; 651 en el último día y un total de 5 476. Por otro lado, Estados Unidos superó a España como el tercer país con la mayor cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus, con 32 57, y las muertes en el país norteamericano son 400 hasta el momento. España es el cuarto país con más casos confirmados, con 28 571, mientras que es la tercera nación con más decesos, con 1 756.



Afirman los candidatos del MAS que la solidaridad debe primar en Bolivia



Los candidatos a presidente y vicepresidente de Bolivia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce y David Choquehuanca, afirmaron que la solidaridad debe primar en el país para hacer frente a la Covid-19. En un video publicado en las redes sociales, Arce y Choquehuanca exhortaron a sus compatriotas a ser solidarios para que todos, en ciudades y áreas rurales, puedan acceder a los insumos necesarios mientras dure la cuarentena total decretada por el gobierno de facto. También, el video llama a ser responsables para con los adultos mayores y discapacitados, grupos identificados entre los más vulnerables a la enfermedad declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que ha cobrado la vida a más de 14 mil personas en 176 países. Asimismo, Arce y Choquehuanca instaron al Estado a garantizar los servicios básicos de manera totalmente gratuita, y a anular los intereses y reprogramar las deudas con las entidades financieras.

#Bolivia | Candidatos del MAS instan a la unión por Covid-19 → https://t.co/FvgwSjWunM



Arce y Choquehuanca instaron al Gobierno de facto de Jeanine Áñez a garantizar los servicios básicos de manera gratuita pic.twitter.com/LIkjBPNn9l — teleSUR TV (@teleSURtv) March 23, 2020



