EMCARGA: el traslado de la canasta básica y otras mercancías (+Fotos)





La Empresa Nacional de Cargas por Camiones durante el 2017 transportó 5.665, 8 toneladas de mercancías incluyendo los productos de la canasta básica que arriban por los diferentes puertos del país, también esa entidad asumió la mayoría de los recursos alimentarios, de higiene y construcción que recibieron las provincias afectadas por los huracanes Matthew e Irma, así se conoció en el Balance efectuado, en el Palacio de las Convenciones.



El Director General de EMCARGA Duglas Jones Vargas aseguró que todavía debe incrementarse aún más el control del balance de carga para lograr una mayor racionalidad y eficiencia en el aprovechamiento de las capacidades de los medios de transporte. En el período evaluado, el Coeficiente de Disponibilidad Técnica se comportó al 70 por ciento.



El Director General del Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor, Eddy Raúl Cárdenas Alfonso precisó que la Empresa de Cargas por Camiones tiene resultados en su gestión, pero lo más importante del Balance correspondiente al 2017 es que sus directivos y trabajadores se concentraron en los problemas que aún quedan por resolver.







El problema fundamental que tiene esta Empresa y el Grupo, en general, radica en el control, es importante interiorizarlo como un método de trabajo. Cuando un camionero se desvía de su ruta está gastando un combustible fuera del plan. Hoy debemos sensibilizar a todos directivos y trabajadores para que actúen sistemáticamente cuidando cada recurso asignado, al ocurrir los hechos se sancionan, pero la esencia radica en evitarlo porque la carga se pierde y toma otros destinos.



Actualmente hay que lograr que a las personas les guste el control, para así identificar cada delito, se trata de realizar análisis profundos con los hechos y modos en que ocurren, las debilidades del sistema y cómo enfrentarlos.



El Director General del Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor, Eddy Raúl Cárdenas Alfonso, reconoció el gran esfuerzo de los transportistas en hechos extraordinarios y excepcionales como los vividos tras el paso de los huracanes Matthew e Irma, donde se trabajó 24 horas, tanto en la distribución de alimentos como en la mayoría de los materiales de construcción que permitieron recuperar las miles de viviendas afectadas.



Para el chofer del camión internacional Jorge Quezada San, en la provincia de Holguín este balance correspondiente al 2017, ha sido crítico porque se han discutidos las verdaderas problemáticas que afectan la gestión empresarial y a los trabajadores.



Este chofer aseguró que ellos son los máximos responsables de las mercancías, en su contenido está custodiar cada recurso, y tienen la obligación de contar la mercancía, en el lugar donde cargan y en el destino final para evitar ilegalidades y su Empresa sea confiable, ante sus clientes.



Un elemento primordial para la gestión de la Empresa de Cargas por Camiones es la contratación con los clientes, la cual le permite prestar servicios y a su vez reclamar cuando de ambas partes existan incumplimientos porque en ocasiones no se coordinan bien las cargas y las descargas y ocurren afectaciones operacionales y lo peor es el gasto de los porteadores energéticos, sin la debida justificación.



Aunque la Empresa EMCARGA cumplió el plan de transportación planificado, no disminuyeron las demoras por viajes, en ocasiones los clientes no garantizaron las cargas en el tiempo previsto, pernoctando estas sin la debida recepción.

