Emmanuel, el cantante que en los 80 fue un verdadero arrebato





Una de las satisfacciones más grandes de mi carrera en los medios es haber trabajo junto a figuras tan inolvidables como, por ejemplo, Bobby Salamanca, uno de los más significativos narradores deportivos que ha tenido la radio nacional.



Con el Bobby, como le llamábamos todos, transmití un montón de eventos deportivos, fue mi locutor cuando se inició el noticiero que hoy se llama Record y con él viajé a unas Espartaquiadas en Moscú.



Pero más que todo eso, lo verdaderamente recordable es la amistad que llegamos a alcanzar y que me hizo conocer muchos de sus gustos y costumbres. Era muy enamorado y por eso siempre tengo presente la vez que me pidió le grabara un casete con música de Emmanuel, cantante mexicano que en los ‘80 fue un verdadero arrebato.



Emmanuel estaba de moda, por lo que le recomendé que lo mejor que podía hacer para musicalizar sus romances era emplear las canciones del mexicano. Después no se cansaba de darme las gracias por los buenos resultados de la idea.



Emmanuel apareció en Cuba con el disco Íntimamente, grabado en 1980 con la producción del español Manuel Alejandro, logrando colocar el disco a pupilo en la radio. Pero insisto en llamarlo mexicano porque en aquellos días no teníamos muchos datos de él y uno de los temas que más se escuchaba era un vals peruano: Este terco corazón…







Dicen por ahí que Emmanuel fue el primer artista latinoamericano en grabar un verdadero videoclip, o sea, con todos sus atributos. Hoy tiene más de 35 millones de discos vendidos. Otro de los artistas que nos recuerdan, no importa los años que pasen, que lo único mejor que la música, es hablar de ella.



Puede escuchar el audio aquí, con la propuesta radial de Detrás de la Música, desde Frecuencia total:



