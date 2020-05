Laboratorio Ortopédico Cuba-RDA, génesis de la Ortopedia técnica en Cuba (+Audio)

Laboratorio Ortopdico Cuba-RDA, gnesis de la Ortopedia tcnica en Cuba (+Audio)

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Karla Mariño Aragón a los 20 años de edad, sufrió un accidente de tránsito. No murió pero fueron días tan difíciles que sintió que respiraba sin deseos. Perdió su brazo izquierdo. Hoy, 11 años después de aquellos días fatídicos, conocí a la joven risueña que trabaja en la empresa de comercio exterior y si no es porque se quitó el blazer que llevaba puesto, no hubiera notado que una prótesis ocupa el brazo perdido.



Karla ha recibido atención en el Laboratorio Ortopédico Docente Cuba-RDA. La institución ubicada en calle 7ma esquina 32, municipio Playa, La Habana arriba este sábado, a su 55 aniversario. Armando Márquez Díaz, subdirector de prótesis y ortesis y fundador del centro recuerda los inicios.

Este centro se funda producto de la solidaridad del gobierno alemán. A la antigua República Democrática Alemana (RDA) viajaron varios compañeros que eran mutilados de la guerra de liberación de Cuba y de Playa Girón. Allá mientras realizaban su rehabilitación surgió la idea de donar un laboratorio ya que esa especialidad no existía en la Isla.



Por la fundación de este centro pionero se escogió el 2 de mayo como Jornada de celebración de la Ortopedia técnica en Cuba. Hoy existen en el país 37 laboratorios dedicados a la fabricación de osteoprótesis, ortesis, bandaje y calzado profiláctico, así lo confirma el Dr. Geovani Suárez Fernández, Director del Centro Nacional de Ortopedia Técnica.



En 55 años en el país se han confeccionado más de 47 mil 500 prótesis, en sus inicios eran de madera, de yeso, que le pesaban a los pacientes, hoy es diferente, comenta el directivo.





Se han brindado más de 13 millones de servicios y se han vendido más de 1 millón 500 mil ayudas técnicas, modalidad que incluye bastones, muletas, andadores. Además se han confeccionado 382 mil pares de calzados, agrega Suárez Fernández.



La docencia impartida por el Laboratorio Cuba-RDA ha permitido la formación del 95 % de los técnicos con que cuenta el país, una de las funciones encomendadas desde la inauguración.



En el 2015 la empresa alemana Ottobock hizo una donación de todo el equipamiento de prótesis al Laboratorio Cuba-RDA, lo que permitió la mejora continua de las producciones. Hasta hace unos tres años una prótesis le costaba al estado cubano entre 50 y 60 euros, nos cuenta el Dr. Geovani.

En un año era necesario utilizar entre 5 o 6 prótesis para un paciente. Actualmente el Estado destina 900 euros en cada miembro sustituto pero para el paciente el costo sigue siendo el mismo, 125 pesos moneda nacional.



Aunque ha aumentado la calidad de los productos en muchas ocasiones se demoran los procesos y es que el bloqueo también transversaliza la ortopedia técnica.

Hemos tenido que hacer transferencias de banco en banco, lo que hace que el presupuesto asignado sirva para comprar menos materiales, porque aumenta el precio en otros mercados y con distintos bancos. Las navieras que trasladan las compras, muchas veces se niegan a viajar a Cuba porque después de tocar puerto de la Isla no podrán arribar en 6 meses o 1 año a EEUU.



Una de las mayores fortalezas del laboratorio Cuba-RDA constituye la creatividad e inventiva de su personal, además de la fabricación de prótesis, bandajes, ortesis han sumado tres nuevas producciones, fajas para prolapsos uterinos, cascos protectores, a la medida para niños con patologías neurológicas, soportes para prevenir la úlcera del pie diabético, además de los ajustadores para mujeres mastectomizadas.





Este 2 de mayo cuando se celebra el Día de la Ortopedia técnica cubana el mejor regalo para los hombres y mujeres que devuelven la esperanza es el agradecimiento de quienes vuelven a la vida sin limitaciones, como Ernesto Serrano, quien a causa de la meningitis perdió las 2 piernas y hoy padre de 4 hijas con un racimo de plátano al hombro, no parece llevar bajo su pantalón manchado de la tierra del campo, dos prótesis.

Si su conexión es lenta puede escuchar esta versión y, si lo desea, descargarlo aquí.

Del Autor