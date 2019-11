En audio: Nuevos lazos entre Camagüey y Moscú

En audio: Nuevos lazos entre Camagey y Mosc

Camagüey, Cuba.- Con el primer vuelo de Nordwind Airlines, directamente desde Moscú hasta el Aeropuerto internacional Ignacio Agramonte, de esta ciudad, se inaugura una nueva línea aérea que abre otras posibilidades al turismo.



A partir de las negociaciones entre la Agencia de Viajes Cubanacán y el Turoperador Pegas Touriskt, llegan los primeros turistas rusos en el inicio de la temporada de invierno.



La Directora de la Agencia en Camagüey, Amelia Antelo, precisó que los visitantes “se alojarán en las instalaciones hoteleras de la Playa de Santa Lucía, en el litoral Norte de la provincia, para disfrutar de las condiciones que ofrece el balneario de mar, sol y naturaleza; aunque también, podrán conocer los atractivos de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, fundada hace 505 años, a través del turismo de ciudad, en el área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.





“Esperamos tener una temporada de invierno muy exitosa, y que se mantengan los vuelos Moscú-Camagüey, pues están creadas las condiciones de infraestructura en las instalaciones y se garantizó el aseguramiento, para que permanezcan las operaciones en la próxima etapa de verano”.



El aeropuerto internacional también se preparó para recibir tres vuelos mensuales procedentes de Rusia, señala el director de la unidad, Leudes Escobar.





“Cada diez días está prevista la llegada y salida de un vuelo de Nordwind, con aviones de gran porte, Boeing 777, y capacidad para unos 400 pasajeros; lo que asegura las operaciones de la terminal aérea de Camagüey.



“Los trabajadores están preparados para garantizar el flujo de todo el proceso con agilidad, miércoles y sábados alternos, los días previstos para el arribo de los turistas rusos”.



La apertura de la nueva línea área Moscú-Camagüey, con el vuelo de Nordwind, permite el incremento de más del quince por ciento de ocupación de las habitaciones del grupo hotelero Cubanacán en el balneario de Santa Lucía, informó la Subdelegada María Gema Suárez.





“Para el inicio de la temporada de invierno, se remozaron las instalaciones, mejoraron las condiciones para la estancia de los turistas y se diseñaron nuevas ofertas de productos.



“Con el vuelo directo Moscú-Camagüey, Rusia se consolida como el primer mercado emisor de vacacionistas hacia la provincia”.



Los turistas aseguran estar motivados y con muchas expectativas por conocer un nuevo destino; uno de ellos, Serguei, señala que llega a Camagüey “con el interés de buscar a mis parientes, parte de mis raíces están aquí, pues muchos cubanos estudiaron en la antigua Unión Soviética, y tenemos lazos comunes; ahora tengo doce días para esa tarea”.





Otra bonita historia trae a Valentina hasta Cuba: “en el año 1969, mis padres trabajaron en Cuba; ella, en las oficinas de la embajada, y papá como ingeniero-instructor de la construcción.





“A mi mamá le habían dicho que no podía tener hijos; pero parece que el calor de Cuba ayudó y hoy estoy aquí; mi mamá me dio la bendición para que viniera a conocer la tierra donde me concibieron, porque mi mamá regresó a Moscú con cuatro meses de embarazo”.



Entre los visitantes, predominan las familias, una de ellas, dijo que viajan “motivados por los comentarios sobre la belleza de la playa y la naturaleza, y la magnífica barrera coralina. En Rusia se habla bien de Cuba, y muchos quieren venir a visitarla. Desde que aterrizamos se percibe la hospitalidad que nos brindaron los trabajadores a la entrada de la Terminal Aérea; la impresión es muy buena”.





En el aeropuerto internacional Ignacio Agramonte, la subdelegada del Grupo Hotelero Cubanacán, María Gema Suárez, aseguró, con mucha razón, que “la mayoría de los cubanos hemos nacido y crecido con estrechos lazos de amistad y hermandad con el pueblo ruso, por lo que agradecemos que hayan confiado en el destino Camagüey.



“Aquí se sentirán como en sus casas, porque pretendemos satisfacer sus deseos y expectativas, y favorecer la creación de nuevas experiencias en sus vidas”.



Abre así una nueva etapa de las relaciones entre rusos y camagüeyanos.

Escuche detalles en audio: Descargue aquí

