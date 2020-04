En Audio: Abanderan brigada Cubana del Contingente Henry Reeve que combatirá la COVID-19 en Sudáfrica

En Audio: Abanderan brigada Cubana del Contingente Henry Reeve que combatir la COVID-19 en Sudfrica

Justo el día que hace 26 años partiera hacia Pretoria, Sudáfrica, el Comandante en Jefe Fidel Castro para participar en la toma de posesión de Nelson Mandela, se despide de Cuba un grupo de 216 profesionales de la Salud del Contingente Henry Reeve, para prevenir y contener la COVID-19 en la hermana nación africana.

Y qué habría pensado nuestro comandante, hace tantos años atrás. Estaría pensando que esto iba a ocurrir

El Dr. Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), en el acto de abanderamiento del grupo reseñó los lazos históricos que unen las Patrias de Mandela y Fidel.



Recordó las palabras del luchador contra el apartheid cuando expresó sobre Cuba, que “es la única vez que un pueblo extranjero se ha levantado para defender a uno de nuestros países”.



Al finalizar el acto, mientras se escuchaba la voz del Comandante en Jefe, entre tanto blanco distinguí los ojos rojos, las lágrimas reveladoras de la Licenciada en Enfermería, Niurka Carmona Enríquez de la Universidad de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quien siente que su decisión constituye la manera de dar ejemplo.

Como profesional es una gran oportunidad. Además, como madre les mostraré el ejemplo a mis hijos. Soy directora de un colegio de Enfermería y creo que es importante que mis alumnos vean que he dado este paso

Si yo me sacrifico para ayudar a los más necesitados, mi familia también hace su aporte, dice la profesora de enfermería.



Soy única hija y mi madre me dijo, a pesar de ser mayor, adelante que yo cuido de tus hijos. Tengo dos hijos, el más pequeño es un adolescente y me alentó al igual que mi esposo.



El grupo está compuesto por 133 médicos, 14 licenciados en Enfermería, 20 licenciados en Higiene y Epidemiología, 48 en otros perfiles de licenciatura en Salud y 1 Ingeniero Biomédico.



A los 27 años de edad la Dra. Vivian Alonso Mier, de Sancti Spíritus, cumplirá su primera misión, aunque desde niña, al sentir la ausencia de su madre y padre, ayudó de alguna manera a los desposeídos.



Mi madre que es enfermera y adora su profesión, cumplió misión internacionalista en Venezuela durante 5 años y medio, desde el inicio de la colaboración en 2003 y mi padre, que antes era Médico General Integral y luego se especializó en Oftalmología, como parte de la Operación Milagro estuvo en Venezuela, Guatemala. Ha colaborado también en China, en Guyana. Para mí, los dos son ejemplos a seguir.



Presidieron el acto de abanderamiento Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas; Excma Sra. Taningha Shope, Embajadora de la República de Sudáfrica en Cuba; Ana Teresita González Fraga, viceprimera ministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; la Dra. Marcia Cobas Ruiz, viceministra de Salud Pública, y el Dr. Santiago Badía, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Salud.





Del Autor