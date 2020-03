En Audio: Un abrazo demorado, pero feliz

La llegada de la pinareña Irma Ramírez Quiñones a Cuba esta vez fue diferente. A su arribo al aeropuerto internacional José Martí, procedente de Estados Unidos, no la esperaba su familia, pero ella lo entendió. Antes de regresar sabía que en Cuba se adoptaban medidas extremas para evitar el contagio y propagación de la Covid19 y entonces, se sintió más tranquila.



Las noticias eran claras, toda persona que entrara a Cuba debía pasar un período de cuarentena de 14 días. La nación protegía sus fronteras y a sus ciudadanos.

Cuenta Irma, que cuando descendió del avión le tomaron la temperatura, verificaron sus signos vitales, indagaron sobre sus enfermedades, fumigaron su equipaje y enseguida un ómnibus la esperaba para transportarlo a ella y a otros pasajeros procedentes de México y Guyana.





Ella, es una de las 32 personas que en Vueltabajo están en aislamiento en Villa Internacional Aguas Claras, instalación de campismo destinada a pinareños que llegan del exterior y que hoy resguarda en confortables cabañas a unos 30 lugareños.



“Aquí la atención es esmerada, los médicos y enfermeras están muy pendientes de nosotros, no se permite la entrada de nadie a la Villa, sabemos que no podemos salir de nuestras habitaciones, pero lo entendemos. Se trata de nuestra salud y la de la familia”, nos contó vía telefónica.



El tiempo, a juicio de esta mujer, no pasa rápido, pero ella es paciente. Abrazar a su hija es lo que más desea, pero quiere hacerlo sana.





“Tenemos un televisor en cada cabaña y estamos siempre informados, la comida es excelente, todo a su hora y muy bien elaborado. Además, nos permiten usar los celulares para comunicarnos con la familia, claro de manera individual, porque nos prohíben usar el teléfono de quien comparte la cabaña con nosotros, otra medida de seguridad al igual que el uso del nasobuco”, comentó.





Para esta mujer, amiga, esposa, hermana, además, madre de una joven de19 años llamada Dilaila, abrazar a los suyos es más que añoranza, pero hacerlo con salud es su más preciado sueño hoy. (Fotos cortesía de la entrevistada)

