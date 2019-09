En audio: Administración Trump intenta asfixiar a la familia cubana

En audio: Administracin Trump intenta asfixiar a la familia cubana



El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impacta -como nunca antes- en la cotidianidad de cada familia cubana, en cada sector de la economía, en cada proyecto de desarrollo social en el país.



Ciertamente, más allá de las cifras millonarias que han dañado nuestro desarrollo económico, cada cubano tiene su propia vivencia de la hostil política de Washington: el medicamento que nos falta, los materiales escolares, la industria que se detuvo por los equipos que no pudimos comprar, el transporte carente de piezas de repuesto…



Los ejemplos del dañino bloqueo, lamentablemente, son abundantes; y estos se han multiplicado en los últimos años, debido a la agresividad de la administración de Donald Trump.

Si existe una actividad en la que impacta todos los días el bloqueo de #EEUU contra #Cuba, es la salud pública. Aun así, los médicos cubanos se empeñan en combatir enfermedades y defender la vida. ➡️ https://t.co/Y4N1el3IWA #CubaEsSalud 🇨🇺 #NoMásBloqueo 🇨🇺 #UnblockCuba pic.twitter.com/8awmDoeME4 — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) September 22, 2019

Primero fue la injustificada y arbitraria reducción al mínimo de las funciones de su embajada en La Habana, luego la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, el recrudecimiento de la persecución financiera, las absurdas medidas de restricción de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, las multas a empresas que supuestamente violen el ilegal bloqueo, las artimañas para impedir el arribo de combustible al país y generar el malestar en la población cubana.



La ironía del gobernante de la Casa Blanca y sus aliados es vergonzosa. Se desgasta en su desacreditado discurso diciendo que las acciones de su gobierno son para “librar del sufrimiento al pueblo cubano”.



Sin embargo, los efectos son contrarios a sus palabras huecas.



No hay cubano que no sufra los impactos de esta política. El gobierno estadounidense siempre se escudó en la ignorancia, en el desconocimiento, y nunca se preocupó por el sufrimiento del pueblo cubano.



Como expresó recientemente el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, “se puede afirmar categóricamente que medidas que se aplican con tanta saña y la agresividad son inéditas. Es una violación inédita de los principios internacionales. Se anuncian, proclaman y ufanan de los efectos que provocan. No hay disimulo y responsabilizan a Cuba de manera directa por las carencias que provocan”.



El guión establecido por Washington no nos asombra. Siete de cada diez cubanos hemos nacido y crecido bajo los efectos del bloqueo. Y si bien es cierto que como nunca antes, su aplicación va dirigida a asfixiar a la familia cubana, tenemos la certeza de que no lograrán sus objetivos.





Los próximos 6 y 7 de noviembre, por vigésimo octava ocasión consecutiva, la comunidad internacional someterá a votación el justo texto donde se demuestra que por casi 60 años, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba persiste y continúa provocando daños al pueblo y obstaculizando el desarrollo del país.



Desde 1992, la Mayor Isla caribeña presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución que exige el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivos gobiernos estadounidenses.



Desde abril de 2017 hasta la fecha, esa absurda política se ha agravado y aplicado con estricto rigor. Sin embargo, todos los datos indican que una mayoría de los ciudadanos norteamericanos, y aún más amplia de la emigración cubana en el norteño país, favorece la normalización de las relaciones bilaterales. En el Congreso de los Estados Unidos, que convirtió en Ley las disposiciones del bloqueo, también ha crecido la oposición a esa política.





Contrario a lo que pretende presentar Washington, el bloqueo no es una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Su carácter extraterritorial se mantiene y se aplica con todo rigor, con total impunidad y en franca violación del Derecho Internacional. Es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra nación alguna.



En el propio año 1959 Washington inició sus acciones para derrocar a la Revolución cubana, operaciones que fueron escalando hasta convertirse en un bloqueo total encaminado a la asfixia económica, puesto en vigor desde febrero de 1962.



Un año antes, el 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. El 31 de marzo de ese año, el Presidente John F. Kennedy suprimió totalmente la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano y el 3 de febrero de 1962, mediante la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, se implanta oficialmente el bloqueo total contra Cuba.





Inversamente a lo que opinan y manipulan algunos, las acciones ejercidas contra Cuba por sucesivas administraciones estadounidenses no se enmarcan en la definición de “embargo”. Por el contrario, trascienden éste y tipifican como “bloqueo” al perseguir el aislamiento, la asfixia y la inmovilidad de la nación, con el perverso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente.



“El bloqueo es un acto de guerra”, este es un principio aceptado en el Derecho Internacional desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909. Sin embargo, desde el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy estampó su firma, los continuos inquilinos de la Casa Blanca, tanto republicanos como demócratas, ratificaron la ilegal política bajo el manido y falso pretexto de que es un “asunto bilateral”.



La Ley Torricelli promulgada en 1992, reforzó las medidas económicas contra Cuba y brindó sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo. Cuatro años después, en 1996, se puso en vigor la Ley Helms-Burton, con el objetivo esencial de obstaculizar y desestimular la inversión extranjera en la Isla, así como internacionalizar el bloqueo.



El escenario actual es muy complejo, pero una vez más Cuba reitera que jamás hará concesiones inherentes a sus principios de independencia y soberanía. Si el bloqueo no es levantado, los cubanos seguiremos construyendo un país en las más difíciles circunstancias, porque este pueblo con inigualable dignidad, hace mucho tiempo que venció a esa absurda política de Washington.



