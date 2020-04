En Audio: Alberto Gandoy, el estibador héroe

En Audio: Alberto Gandoy, el estibador hroe





Me sorprendió su aspecto. El pulóver ajado y sudado en extremo, pantalón desvencijado por el uso, botas de goma llenas de polvo... sin dudas, un hombre de trabajo.



Pero mi héroe de esta mañana no es constructor de profesión. Él le ha entregado la vida al mar, aunque quien lo escuche y no lo conozca le cuesta creerlo.

“Nunca he salido al mar, ni lo haré tampoco, porque le tengo miedo y no sé nadar”, me comenta risueño.



Él es Alberto Gandoy Menéndez, Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Trabajador de la empresa pesquera industrial La Coloma de Pinar del Río. “Hace 40 años soy estibador nevero, ese es el único trabajo que he tenido. Los días que hay poca langosta yo termino la producción y me incorporo por la tarde a otros trabajos que tengo pendientes aquí en el Combinado como lo que estamos haciendo ahora”, dice.



Pero su desempeño no es solo ahí, ha dejado importantes huellas en obras priorizadas de la salud como el Pediátrico Provincial y el Hospital Abel Santamaría, donde pico en mano -como hoy-, construye obras para beneficio económico y social, como el nuevo túnel de congelación que se edifica en su centro laboral.



“Realizo cualquier tipo de trabajo por muy difícil que sea, para hacer avanzar el sector, y a la vez, he cumplido diferentes tareas por la empresa, como la zafra tabacalera -que ya suman más de 39-. Horario de llegar a mi casa no tengo, y a pesar de ello tengo una vinculación muy grande con mi esposa e hijos y siempre los atiendo”, asegura.



Gandoy solo ha estado en plantilla en la Empresa pesquera industrial la Coloma; él trabaja en temperaturas que oscilan entre -25 y 30 grados Celsius, pero el calor de su corazón es grande.



Escuche en audio las declaraciones de este Héroe del Trabajo, quien comparte algunas de las iniciativas que planifican para celebrar este Primero de Mayo:

