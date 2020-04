En Audio: Alimentos para el pueblo, porque todo el mundo cuenta

Las Tunas, Cuba.- La playa la Herradura pertenece al municipio de Jesús Menéndez, al norte de la provincia de Las Tunas. En el verano constituye uno de los sitios favoritos de muchas familias de esta región de Cuba; y ahora, cuando las aguas del mar no están marcadas por el bullicio de los niños y la algarabía de los mayores, sus pobladores mantienen constante vigilia contra la Covid-19.



Mantener la disciplina y cumplir el aislamiento social están entre las prioridades de los habitantes de esa humilde comunidad de pescadores. Para lograrlo con creces dan prioridad a la alimentación del pueblo.



En eso destacan los trabajadores de El Ranchón, una entidad que pertenece a la empresa de comercio y gastronomía. Allí cinco trabajadores, liderados por una mujer, laboran muchas horas del día. Conversé con ella a través del teléfono. Se llama Flor Santiesteban.

Te puedo asegurar que ahora mismo ninguno de nosotros tiene un puesto de trabajo definido. Hay que hacer de todo y estar trabajando el tiempo que sea necesario cada día.



“Comenzamos a ofertar un módulo que incluye croqueta, hamburguesa y dulce para la población de Laguna Blanca y La Herradura de manera mensual. Para eso contamos con el coche del área y el apoyo de los dirigentes y los vecinos del consejo popular para el traslado de los productos, que está entre las prioridades. La intención es que no demoren más de cuatro horas los elaborados en ser distribuidos”.



Escucho su voz fuerte darme detalles de muchas cosas. Repite de memoria la cantidad de núcleos y de consumidores de las bodegas de Laguna Blanca, Guayacán, La Herradura y otras zonas aledañas. También me habla de los 14 abuelitos del mercadito comunitario de esa playa a quienes les garantizan almuerzo y comida.



Agradece que no le falte el recurso. Y un día es huevo, otro salchicha, picadillo o pollo: pero siempre hay algo para hacer y ponerles en la mesa. Igual cuenta de cuánto ayuda la dulcería que tienen en el lugar, la misma a la que muchos no apostaban antes. Ahora el módulo puede incluir dulces criollos y, aunque los hacen en cantidades pequeñas, buscan la forma de que no se detengan.



Y ya sustituyen una materia prima por otra y apuestan a endulzar con miel, que es más fácil de conseguir, haciendo un esfuerzo y tocando la puerta correcta.



Todo, lo que sea posible, para que entre el olor a salitre y el arrullo del mar en ese barrio de pescadores, al norte de Las Tunas y que la Covid-19 siga siendo cosa de noticieros y anécdotas de familia. Y eso, ayudando a que siempre la gente se acueste en las noches con el sueño tranquilo de que tiene seguro para mañana alimento y esperanza.

