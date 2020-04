Anabel y Raity: lo que la Medicina une y el Coronavirus separa (+Audio)

Le vi muchas noches llegar tarde, con la bata blanca en el bolso. En ocasiones coincidimos esperando el transporte, tiempo que él aprovechaba para leer, me acuerdo bien de los nombres de sus textos, el Manual de la Unidad de Cuidados intensivos, Urgencias Respiratorias, Ventilación mecánica.



Par de veces comentaba series de televisión con un amigo común. Un día sentí que alguien en la escalera tocaba la guitarra y descubrí que los acordes venían de allí, de la casa del médico del cuarto piso.



La vida profesional me llevó a otra ciudad, a otra casa, a otra emisora...



Hace unos días encontré en Facebook que en mi provincia natal, Matanzas, ocurría la primera alta médica de un paciente de la COVID-19 que permaneció crítico. Mi sorpresa fue grande cuando descubrí que hace unos años presencié la forja de un médico excepcional.

El intensivista que trató al paciente francés, era mi vecino, el Dr Raity Hernández Fernández, especialista en Cuidados Intensivos del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de la ciudad de los Puentes.

Tengo un precepto que dice que el hombre ha de prepararse en la vida para cuidar a la Patria y ayudar a los demás. Creo que esa es la esencia de la medicina cubana. Realmente enfrentarme a esta enfermedad constituye un reto teniendo en cuenta que es una epidemia que se le ha quedado grande a muchos países del mundo, que no han podido afrontar esta situación. La medicina cubana está al pie del combate, no solo aquí en la Isla sino a nivel mundial.



Hace solo un año y medio que el Dr. Raity, de 30 años de edad, terminó la especialidad. La COVID-19 lo ha colocado en medio de un escenario de combate.



¿Sus armas? Los conocimientos, ser proactivo ante las complicaciones que pudiera presentar el paciente y en medio de la concentración que exige los procedimientos, no olvidar las medidas de protección para evitar el contagio.



Diabético, hipertenso, cardiópata son las enfermedades de base del francés, que el Dr. Raity y su equipo logró salvar, una proeza donde también influyó el apoyo emocional.

Esa característica humanista que tiene la medicina cubana que trata no solo la dolencia física sino también el componente emocional. Ahí radica un alto por ciento del resultado positivo que tuvimos con el paciente.



Hoy el médico se encuentra en el centro de Aislamiento esperando que se cumplan los 14 días para llegar a la casa con la seguridad de no infectar a sus seres queridos.



Cuando bese y abrace a su esposa, corto será el tiempo de los dos, porque ella, Anabel Ortega, residente de 3 años en Pediatría entra en la zona roja de atención, a enfermos del nuevo coronavirus.



“Unos días antes de que Raity entrara al aislamiento, yo había salido y ahora 5 días después de que él salga, el 27 de este mes, vuelvo a entrar yo, 14 días con mi equipo de trabajo”.



La medicina envuelta en música como magia atrayente, hace ya 10 años acercó a estos jóvenes mientras cursaban la carrera en la Universidad de las FAR. Él tocaba el bajo y ella cantaba en el grupo aficionado de la casa de altos estudios.

La Medicina forma parte de todos nuestros días juntos. Tratamos de contarnos todo el trabajo de 8 horas, cuando llegamos a la casa.



Es un profesor extremadamente riguroso. No me deja dormir sin haber estudiado algo. Me ayuda con la residencia. Este curso me ayudó con el pase de año. Ya sabe de Pediatría más que yo, dice mientras sonríe y agrega: Es médico de corazón. La medicina es una de sus pasiones como tocar guitarra.





"Yo que le he visto crecer profesionalmente, sé que le sobra capacidad para todo lo que se proponga en la vida. Todos los que le conocen y no me dejarán mentirle, saben que pueden dejar sus vidas en las manos de Raity”.



Faltan unas jornadas para que concluya el aislamiento razón por la cual el médico envía un mensaje a la familia.

Los quiero mucho. Por favor, quédense en la casa. Todo lo que soy se lo debo a ustedes.



Raity estará por 14 días en su casa, no duda en decirme que si tiene que regresar lo hará con la misma disposición que lo hizo antes, mientras, me cuenta de los días intensos de trabajo, la casi media hora que dedicaba a la desinfección, yo recuerdo cuando era su vecina, tan cerca tenía a dos héroes de esta batalla, a Anabel y a Raity, dos jóvenes unidos por el amor y la medicina, hoy separados físicamente por el nuevo coronavirus.

