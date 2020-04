En Audio: Aplausos para un nuevo Joven Comunista en Camagüey

En Audio: Aplausos para un nuevo Joven Comunista en Camagey



Aplausos por los jóvenes y el personal médico y de asistencia que trabaja frente a la Covid-19. Fotos: De la autora.



Camagüey, Cuba.- Los aplausos, víspera del cuatro de abril, en el Hospital provincial Manuel Ascunce, acompañaron también al joven Eduardo Arias Peláez, quien justo a las nueve de la noche, en ese singular momento, recibió el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas, (UJC).



“Nunca pensé que me iban a entregar el carné de la UJC en estas condiciones; creía que lo recibiría en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, en Holguín, que es donde iré a estudiar Geología, en septiembre”.





Eduardo, graduado del preuniversitario, cumple el Servicio Militar en el Hospital provincial Manuel Ascunce, y actualmente está movilizado en el Puesto de Mando de la Dirección provincial de Salud en Camagüey, y desde allí aporta al empeño común de preservar la vida.



“En el Hospital me han dado tareas y responsabilidades, y ahora contribuyo en la batalla contra la Covid-19; yo trabajo allí como informático, recibiendo la información; y atiendo a la población que llama para saber el parte médico, y aprovechamos y seguimos dando consejos para mantener la higiene y la protección de las personas”.



Para el joven Eduardo Arias Peláez, quien acaba de recibir el carné de la UJC, hay un principio de Fidel, que lo impulsa en estos tiempos de contingencia

“Como dice Fidel, médicos, no bombas; y Cuba seguirá dando médicos al mundo y brindando la salud; porque esto es lo más grande que tiene Cuba, la Medicina”.







La mamá de Eduardo, la doctora Yanara Nélida Peláez, es la Subdirectora Clínica del Hospital provincial Manuel Ascunce.



“Eso me compromete mucho, es otra tarea, y tengo que hacerlo todo bien, con responsabilidad, por ella, y porque tengo que ser ejemplo, el primero en cumplir”.



Para la doctora Yanara Nélida Peláez, “es un orgullo que le hayan entregado el carné de la UJC, aquí en el Hospital; en estas condiciones de trabajo que hoy tenemos; y sí, me enorgullece verlo cumplir con todas las tareas, como se le ha enseñado en la casa desde pequeño, y el reconocimiento de sus compañeros y de los trabajadores d la institución”.





Eduardo junto a su mamá.



En la noche del tres de abril, víspera del aniversario 58 de la fundación de la UJC, médicos, trabajadores, enfermos, familiares e incluso vecinos del Hospital Manuel Ascunce, se sumaron al reconocimiento de quienes hoy combaten la Covid-19 en diversas partes del mundo, en Cuba y en Camagüey.



Entre esos aplausos, uno fue especial para Eduardo Arias Peláez, al recibir el carné de la UJC, en el Hospital provincial Manuel Ascunce.

