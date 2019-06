En Audio: Arrancó el Expreso de Yateras

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



La Habana-. Después de casi 10 meses de inactividad a causa de las lesiones, donde incluso peligró su permanencia en el softbol, el “Expreso” de Yateras Alain Román, arrancó la marcha y por suerte para Cuba lo hace en el Campeonato Mundial, que tiene por sede a la República Checa hasta el próximo 23 de junio.



El guantanamero, quien radica hace dos décadas en Ciego de Ávila, consiguió su segunda sonrisa en la difícil justa checa, en lo que fue el tercer éxito para los dirigidos por Leonardo Cárdenas. Cuba superó 7-2 a la complicada escuadra de México, con labor de cuatro entradas para Román, con un imparable y una sola carrera permitida.



Al concluir el desafío, ante uno de los rivales que verán en los Juegos Panamericanos de Lima, Alain comentó que siempre fue un sueño para él y sus compañeros llegar a un Mundial y que van a tratar de aprovechar la oportunidad.

Después de estar casi 20 años en el equipo nacional y no poder llegar a un certamen de este tipo por diferentes motivos, ahora pudimos estar y es algo increíble. México era uno de los rivales directos que íbamos a tener para clasificar y salimos con todo en busca del triunfo.

Román, fue operado de una hernia discal una vez que regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y a inicios de año en el Campeonato Nacional realizado en predios avileños, recibió un pelotazo que le provocó una fractura en el cúbito de la mano de lanzar.